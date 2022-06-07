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Vettel: "Las Vegas'tan ziyade Bathurst'ta yarışmayı tercih ederim!"

Sebastian Vettel, Formula 1'in, Las Vegas yerine her yıl düzenlenen Bathurst 1000'e ev sahipliği yapan Mount Panorama pistine gitmesini tercih ettiğini söyledi.

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Vettel: "Las Vegas'tan ziyade Bathurst'ta yarışmayı tercih ederim!"
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F1, sporun 2023'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü bir yarış düzenleyeceğini ve Miami ve Teksas ile birlikte Las Vegas'a gideceğini açıkladı.

Araçlar, pistin bir parçası olarak Las Vegas Strip'te sürecekler ve etkinliğin arka planında oteller, kumarhaneler ve neon ışıklar olacak.

Fakat Vettel, etkinliğin gösterişine rağmen Avustralya pistine gidiyor olmayı tercih edeceğini söyledi.

Vettel, RacingNews365.com'daki habere göre şöyle dedi: "Bathurst'a gitmeyi tercih ederdim!"

"Vegas'a götüreceğimiz parayı alabilir ve mevcut harika pistlere yatırım yapabiliriz."

"Bu gerçek bir mücadele olurdu. Bence o pist bir canavar."

"Hiç orada olmadım ama bir gün gidip tecrübe etmeyi umuyorum."

Mount Panaroma, FIA'nın bir Grand Prix yeri olması için uygun bulduğu Grade 1 standardını karşılaması için kapsamlı bir çalışma gerektiriyor çünkü pist şu anda sadece Grade 3 seviyesinde.

Dört kez dünya şampiyonu, F1'in 2023'te kumarın merkezine gidiyor olması hakkında ne düşünüldüğü sorulunca güldü ve şehrin hayranı olmadığını söyledi.

Vettel, "Dürüst olmak gerekirse Vegas'a gittim."

"Pek hoşuma gitmedi. Bence çok kalabalık ve insanlar kötü davranıyor."

"Buna karşı bir şeyim yok ama çok ileri gidilebiliyor. Vegas, fazla ileri giden insanlar için uygun bir yer gibi görünüyor." dedi.

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