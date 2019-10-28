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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Vettel, kupaları ve podyumdaki maskotu eleştirdi

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Vettel, kupaları ve podyumdaki maskotu eleştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Eki 2019 10:53

Sebastian Vettel, yenilikçi Meksika Grand Prix’si podyumunu övdü ancak “b*ktan” kupaları ve podyumda “selfie” yapan maskotu eleştirdi.

Meksika GP’nin ardından yapılan podyum seramonisi stadyum bölümünde gerçekleştirildi ve galip gelen Lewis Hamilton’ın aracı da podyuma çıkartıldı.

Meksika GP hafta sonu boyunca padokta, ülkenin kültürünü yansıtan gösteriler yapıldı. Podyumda ise yarışın maskotu olan “Mario Achi” de yer aldı ve podyumdaki isimlerle selfie yapmak istedi ancak Vettel tarafından uzaklaştırıldı.

Podyum seramonisi hakkında konuşan Vettel, “Güzeldi. Ama selfie çeken adamı sevmedim, zorla resim çekmek istedi. Bu yüzden onu uzaklaştırdım! Zaten selfie’leri pek sevmem.”

“Aracı podyuma çıkartmak çok güzeldi. Bu, tüm stadyumu ve kalabalığı buna dahil etmek için güzel bir yol.”

“Selfie çeken adam ve kupalar dışında çoğu şeyi beğendim. Bu üzücüydü. Harika bir yarış oluyor, çokça çaba harcıyorsunuz ve sonrasında bu sıkıcı gözüken b*ktan kupaları alıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Vettel daha önce yaptığı açıklamalarda, sponsorlara dayalı kupaları eleştirmiş ve daha özel kupalara dönme çağrısında bulunmuştu.

“Belki de gelecekte daha güzel, Meksika’ya özgü geleneksel bir kupaya sahip oluruz. Çünkü bu üzücü.”

“Her yerde Heineken yazıyor! Kupanın üzerinde de bu lanet yıldızın olmasına gerek yok.”

“Bu piste geri dönmeden önceki zamanlardaki gibi güzel kupalara dönmek gerek.”

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on the podium with the trophy

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on the podium with the trophy

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
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Editör Scott Mitchell

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