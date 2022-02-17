Vettel: "Krack, Aston Martin için harika bir isim"

Haberi dinle

Ocak ayında Mike Krack'in Aston Martin'in yeni takım patronu olacağı duyurulmuştu. BMW'nin motor sporları programını yöneten Krack, Aston Martin'de Otmar Szafnauer'den boşalan koltuğa geçti.

Krack, daha önce BMW F1 takımında görev aldığı için, o dönem takımda yer alan Sebastian Vettel'le de çalışmıştı.

İkili şimdi Aston Martin'de tekrar buluşacak.

Vettel, 49 yaşındaki Krack'in bilgi ve deneyiminin etkileyici olduğunu ve Aston Martin'in kendisinden faydalanacağını söyledi.

Vettel, "Birlikte çalışmayalı epey zaman oldu. O, kariyerinde tamamen farklı bir yön izledi ve pek çok yere gidip, önemli deneyimler kazandı. Sanırım ben de tüm bu zaman diliminde pek çok şey yaşadım."

"Hayat işte böyledir, bazen bir şekilde tekrar buluşursunuz. Umarım ikimiz de birbirimizden faydalanabiliriz."

"Takımın onun tutumundan ve bilgisinden kesinlikle faydalanacağını düşünüyorum. Sadece bir mühendis olarak değil, genel anlamda çok farklı deneyimlere sahip olduğuna inanıyorum. Bu da bizim kendi bakış açımızın genişlemesine yardımcı olabilir."

"Onun göreve geleceğini duyduğum zaman rahatladığımı söyleyebilirim."

"Elbette Otmar'ı her zaman sevdim ve onunla iyi anlaştım. Takımda gerçekten çok merkezi bir rol üstleniyordu ve uzun zamandır orada olduğu için pek çok kişi onu tanıyordu. Bu açıdan çok büyük bir değişiklik yaşandı. Fakat önüme baktığımda, Mike'ın harika biri olduğunu söyleyebilirim ve onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Onunla çalışma fırsatı bulan herkes üzerinde pozitif bir izlenim bıraktı. O harika bir adam ve çok iyi bir ruha sahip. Umarım takıma güçlü bir katkı sağlar." dedi.

Vettel'in takıma katılmasını isteyen ilk isim Szafnauer'di.

Bu konuda Vettel, "Otmar çok uzun zamandır bu takımda görev alıyordu ve çok tanıdık bir yüzdü. Bu yüzen gidişi, şu noktada [önemli] bir kayıp olacak."

"Fakat ileriye baktığımızda, bir takım olarak birbirimizi daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum. Bence Mike göreve getirilebilecek en iyi kişi. Kendisiyle yıllar önce çalışma fırsatım oldu, güzel anılar ve deneyimler edindim."

"Son birkaç yılda çok gelişti ve kesinlikle bizim için önemli bir isim olacak." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Aston Martin Racing