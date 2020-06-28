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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"

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Vettel: "Koronavirüs dönemini iyi geçirdim"
Ekleyen:
, Editör
28 Haz 2020 12:58

Sebastian Vettel, koronavirüs dönemini iyi şekilde geçirdiğini ve sezon tekrar başladığında konsantrasyonun çok önemli olacağını belirtti.

Sebastian Vettel, griddeki diğer 19 pilotun aksine sosyal medya hesabı kullanmıyor ve uzun koronavirüs döneminde ne yaptığına dair hiçbir bilgi yoktu.

Sadece Mission Winnow'un bir etkinliğinde evinde ve bahçesinde vakit geçirdiğini belirtmişti.

Alman pilot bu yıl Ferrari ile son kez yarışacak ve sezon sonunda emekli olma ihtimali olabilir.

Eğer öyle olursa, Vettel çok garip bir zamanda F1'e veda edecek. Çünkü bazı pistlerde iki yarış yapılacak, seyirci olmayacak ve podyum töreni gerçekleşmeyecek.

Vettel özellikle peş peşe üçer yarış yapılacak olan yeni sezona iyi hazırlandığını belirtirken, konsantrasyonun önemine dikkat çekti.

FormulaPassion'a konuşan Vettel, “Sanırım bu uzun karantina zamanını çok iyi geçirdim."

"Herkes için son derece yorucu ve uzun bir çalışma olacak. Bu süreçte hiç ara vermeyeceğiz, fakat buna hazırım."

"Büyük konsantrasyon ve sorunsuz şekilde çalışmak için herkesin ekstra çaba göstermesi gerekecek."

"Çok fazla fiziksel ve zihinsel çalışma gerekiyor. Kaybolmamak ve her haftasonu en iyi sonuçları almak çok önemli." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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