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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

Sebastian Vettel, sıralama turlarının ilk bölümünde ilk beşe girmeyi başardı ve dikkatlerini üzerine çekti. Ancak ikinci bölümde sürpriz şekilde elendi.

Lance Stroll'ün son bölüme kaldığı seansta, 0.052 saniye geride 11. olan Vettel, büyük bir fırsatı da kaçırmış oldu.

Vettel'e seans sonrasında 11. olduğu söylendiğinde, takım telsizinden epey sinirlendi ve "olamaz!" dedi.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vettel, trafik yüzünden vakit kaybettiğini belirtti.

Vettel, "Sanırım ikinci bölüme kolayca kalabilirdik ama son denememde trafikte kaldım. Bu da bana yardımcı olmadı."

"Kendime, bunun öncesinde daha hızlı bir tur atmadığım için gerçekten çok kızgınım. Bugün kesinlikle çok iyi bir sonuç alabileceğimizi hissettim. Fakat ilk onun civarındayız ve yarın bizim için zor bir yarış olacak." dedi.

Vettel, yarışta geçiş yapmanın kolay olmayacağı görüşünde.

"Yarış tempomuz cuma günü hiç fena değildi. Fakat bu pistin geçiş için hiç de kolay bir yer olmadığını düşünüyorum."

"Bu yüzden biraz daha hızlı olmamıza rağmen böyle geride kalmak yerine, daha ileride başlamak ve arkadakileri tutmaya çalışmak çok daha iyi olurdu."

"Artık yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Araç bugün gerçekten iyi hissettiriyordu. Çok daha önde olabilirdik ve hayal kırıklığı yaratan şey bu."

"Dediğim gibi burası geçiş yapmanın zor olduğu bir pist ve yükselmekte zorluk çekeceğiz. Aynı zamanda düzlüklerde çok hızlı değiliz."

"Umarım sıkıcı bir yarış olmaz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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