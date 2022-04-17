Vettel: "Klasik pistleri kaybetmek F1 için korkunç olur"

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Son senelerde F1'e birçok yarış girdi ve birçok yeni yarışın sırada olduğu biliniyor. Yeni yarışlarla birlikte Formula 1 büyük ölçüde Avrupa dışında genişliyor. Bu kapsamda 2023'te Amerika'da Austin, Miami ve Las Vegas yarışlarıyla 3 yarış yapılacak.

Diğer taraftan Orta Doğu'daki yarış sayısı da her geçen gün artıyor. Bahreyn ve Abu Dhabi'nin ardından Suudi Arabistan takvime girdi ve Katar'ın da girmesi bekleniyor. Son olarak Güney Afrika GP'nin takvime yıllar sonra yeniden girmesi ve pandemi döneminde takvimden düşen Çin'in yeniden yarışlara ev sahipliği yapması planlanıyor.

Şu an için mevcut anlaşmalar gereği takvimde maksimum 25 yarış yer alabilecek ancak bu sayı bile takımlar içerisinde memnuniyetsizliğe neden oluyor.

Vettel, her ne kadar yeni pazarlara gidilmesini memnuniyetle karşılasa da geleneksel yarışların takvimde kalması gerektiğini düşünüyor.

Vettel, "Yeni yerlere gitmek, bizim için iyi ve doğru yer olması koşuluyla, her zaman heyecan vericidir."

"Açıkçası Amerika'da yarışmak konusunda eksiklerimiz vardı ve ardından Austin takvime girdi. Bu çok heyecan vericiydi ve harika bir yarış oldu. Belki bir diğer harika örneği Singapur'dur. Daha önce oraya gitmemiştik, bu açıdan bu sene oraya yeniden gidiyor olmak harika."

"Açıkçası tüm yeni yerlerin, ekstra olmasını umuyorsunuz."

"Aynı şekilde uzun süredir gittiğiniz yerleri kaybetmek istemiyorsunuz. Mesela Melbourne'ü takvimden kaybetmek korkunç olur. Avrupa'daki bazı çekirdek pistleri kaybetmek korkunç olur." dedi.