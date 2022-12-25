Vettel: "Kimi, tanıdığım en büyük doğal yetenek"

Haberi dinle

Vettel, Kimi Raikkonen'in F1 kariyeri boyunca gördüğü 'en büyük doğal yetenek' olduğuna inanıyor.

Dört kez Dünya Şampiyonu pilot, Formula 1 pilotu olarak geçirdiği 15 yıl boyunca Michael Schumacher ve Lewis Hamilton gibi ünlü isimlerle yarıştı.

Yarıştığı en hızlı sürücünün hangisi olduğu sorusuna Vettel, bu konuda ancak takım arkadaşları arasında bir karşılaştırma yapabileceğini belirtti.

Bu nedenle Alman pilot, 2015'ten 2018'e kadar Ferrari'de birlikte çalıştığı Raikkonen'in saf hız açısından en etkileyici isim olduğunu düşünüyor.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Vettel, "Kimi'nin şimdiye kadar karşılaştığım en büyük doğal yetenek olduğunu düşünüyorum."

"Saf hız açısından gerçekten öyle, her araçta kendini gösterebiliyor."

"Eğer 'her gün araç değiştirme' kuralı olsaydı, 10 gün sonra Kimi herkese tur bindirirdi; çünkü o doğuştan yetenekli."

"Araca ve aracın gerektirdiklerine adapte olması zaman almıyor. Ona bir direksiyon veriyorsunuz ve o ne yapacağını biliyor."

"Bazen, önce araca alışmanız ve pist ya da koşullar hakkında bir fikir edinmeniz gerekir. Bu onun için bu sadece anlık bir olay."

Sebastian Vettel, Ferrari ve Kimi Raikkonen, Ferrari basın toplantısında Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Vettel, Raikkonen'in bu yeteneğinin takım arkadaşıyken aralarındaki ilişkiyi olumsuz etkilemediğini belirtti.

Vettel, "Sahip olduğum tüm takım arkadaşlarım arasında en iyi ilişki kurduğum kişi oydu çünkü o çok açık sözlüydü."

"Birbirimize çarptığımızda bile asla bir tartışma olmazdı. Bunun hakkında konuşup, tartışıp, en sonunda gülerdik. Kimin hatası olduğu önemli olmazdı."

"Hiçbir zaman herhangi bir şey, aramızdaki ilişkiyi sarsmadı ya da bozmadı."

"Takıma ilk geldiğimde bile ne kadar saygılı olduğunu hatırlıyorum."

"Takıma geldiğim andan itibaren Kimi, gözlerimin içine bakıyordu. Diğerlerinde bunu hissetmemiştim, onlar fiziksel olarak elimi sıksalar da aslında başka yerde gibilerdi."

"Bu yüzden, Kimi'nin oldukça özel biri olduğunu düşünüyorum." dedi.