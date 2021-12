Vettel: "Kimi orada nereye gitmek istedi bilmiyorum"

Vettel, ilk bölümde güvenlik aracı arkasında pit yapmayan isimlerden birisiydi ve bu sayede yükselme fırsatı yakaladı.

Fakat yarış tekrar başladıktan sonra Yuki Tsunoda'nın temasıyla bariyerlere çarptı ve aracı hafif hasar gördü.

Ardından Vettel, bu kez Kimi Raikkonen'le temas yaşadı. Fin pilot, dış taraftan Vettel'i sıkıştırdı ve ikili pistin dış bölümünde temas yaşadı.

Vettel yarışın ardından şöyle dedi: "Açıkçası Kimi'nin orada nereye gitmek istediğini gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden böyle bir şey olmasına çok şaşırdım, çünkü aynalara son kez baktığımda, virajın iç kısmı bendeydi ve o viraj sola doğru dönüyor. Bu yüzden nereye gitmek istedi bilmiyorum. Belki de viraj sağa doğru dönülüyor sanmıştır! (gülüyor). Ayrıca başlangıçlarda bu virajın çok dar olduğunu ve iki aracın oraya sığmayacağını gördük."

"Genel olarak yarış hakkında konuşursak, elimizden gelenin en iyisini yaptık, bence harika bir yarış da çıkardık. 17. başladık ve ilk 10 içerisindeydik. Her iki Ferrari'nin de önündeydim ve nereden başladıklarını düşündüğümüzde, açıkçası çok iyi bir noktadaydık, elbette Carlos da arkalardan başladı ama elimizden gelen her şeyi yaptık."

"Sonrasında sahip olduğumuz yarış temposuyla ve düzlük hızıyla, oraya ait olmadığımız açıktı. Yuki bana kıyasla her yerde daha hızlıydı ve eğer orada bana çarpmasaydı, sonraki 10 turda beni hayli hayli geçerdi. Fakat lastiklerini kilitledi, iç taraftaydı ve öndeydim, sonra çarpıştık, yarışlarımız mahvoldu. Bu acı verici, belki bugün en azından puan alırdık."

"Dediğim gibi. Yuki olayı yarışımızı tamamen mahvetti. Fakat bu olay öncesindeki pozisyonları korumamız zordu çünkü oraya ait değildik. Her şeyimizi ortaya koysak da yeterince hızımız yoktu."

"Sadece orada Yuki beni geçmese son turlarda geçebilirdi. Olayda da ona yeterince yer bıraktım ve birden bana çarptı. Sonrasında araç zaten biraz hasar gördü. Bundan sonra yarış farklı bir yöne gitti."

"Kimi ile olan olaydan sonra da zaten çaresiz bir durumdaydık. Araç ağır hasar görmüştü. Pistte kalmaya ve belki de bir güvenlik aracından faydalanmaya çalışıyorduk fakat işe yaramadı."

"Bence bugün genel olarak bu yılki durumumuzu yaşadık. Oldukça iyi görünmesine rağmen, bu şekilde devam etmeyen ve bitmeyen pek çok yarış vardı. Bugün de aynısı oldu."

Raikkonen'le konuşup konuşmadığı sorulduğunda Vettel, "Hayır, Kimi pek konuşmuyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, as they pass Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images