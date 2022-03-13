Vettel: "Keşke bu kaskı kullanmamı gerektirecek bir durum yaşanmasaydı"

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Bahreyn testleri başlamadan bir gün önce, Çarşamba akşamı, GPDA (Grand Prix Pilotları Birliği) 'Savaşa Hayır' yazılı tişörtler ve büyük bir pankartla bir araya gelerek Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata karşı tepki gösterdiler.

Harekata karşı en çok tepki gösteren isimlerden Sebastian Vettel ise testler için aynı mesajı ve Ukrayna bayrağını taşıyan, ayrıca ağzında zeytin dalı tutan bir güvercin ve John Lennon'un Imagine şarkısının sözlerinin bulunduğu bir kask tasarımı tercih etti.

Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Vettel, "Keşke böyle bir tasarım kullanmamı gerektiren bir durum hiç yaşanmasaydı."

“Bu sadece desteğimizi göstermek için bir işaret. Tüm pilotlar olarak Çarşamba günü bir araya geldik ve bu fırsatı birlik olduğumuzu göstermek ve tavır almak için kullanabileceğimizi düşündük."

Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: JMD Jens Munser Designs

"Yaşananlar korkunç. Tıpkı bir kabus gibi ve henüz kimse uyanmış değil, bu yüzden kask tasarımımın oldukça basit ve etkili olmasını istedim, bu yolda gitmeye karar verdim.” dedi.

Vettel, kaskına eklenen bayraklardan birinin dünya tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olması nedeniyle tasarımda bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Vettel'in kaskını tasarlayan Jens Munser Designs, bayraklar için stok görüntülerin kullanıldığını söyleyerek özür diledi.

Vettel, "Kaskın alt kısmında dünyadaki tüm bayrakları logo halinde eklemek için küçük bir fırsatımız oldu."

"Bütün bayrakları kontrol etmedim ama görünüşe göre birtakım sorunlar vardı. Bazı insanların üzüldüğünü gördüğüm için bu kısmı kaldırdım, ne yazık ki bu mesajın başarısız olduğunu düşünüyorum."

“Mesaj, tüm dünyanın savaşa karşı birleşmesine yönelikti. Dünya barış zamanlarında büyüdü ve barışın değerini kavradığımızı düşünüyorum."

"Haberlerde neler olduğunu görmek şok edici, gerçekten kabus gibi." dedi.

Vettel, özellikle son yıllarda farklı kask tasarımlarını kullanarak dünyanın her yerindeki sorunlarla ilgili sesini yükselten bir isim konumunda.