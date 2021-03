Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Sebastian Vettel, BMW, Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari'den sonra beşinci farklı takım için mücadele edecek.

Vettel, bugünkü lansmanda şöyle dedi: "Uzun yıllardır Formula 1'de olmama ve dört takım değiştirmeme rağmen, yeni bir takımla yarışacak olmak ayrı bir duygu. Gerçekten heyecanlıyım."

"Bir sürücü olarak her zaman rakiplerin performanslarını yakından takip ettim ve bu takım nispeten mütevazı bir bütçeyle beni sürekli olarak etkiledi. Lawrence Stroll ve Otmar Szafnauer geçen yıl bana hedeflerinden bahsettiklerinde, hemen takıma katılmak istedim. Şimdi Aston Martin markasının bir parçası olmak harika." "Fabrikayı ziyaret edip, önde gelen uzmanlar, mühendislerim ve teknisyenlerimle görüştükten sonra ekibimizin ne kadar iyi olduğunu anladım. Kendime güveniyorum ve Lawrence'ın desteğiyle beraber Aston Martin olarak ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum."

"Henüz yeni aracı sürmedim ama gerçekten çok havalı görünüyor. Açıkçası tamamen yeni bir araç, benim için tamamen yeni bir araç, tamamen farklı bir felsefe. Sadece teknik olarak değil, aynı zamanda prosedürel olarak da tüm farklılıkların üstesinden gelmek amacıyla mühendislerle çok fazla vakit harcadım."

"Umarım havaya girmemiz çok fazla vakit almaz. Ancak evet, çok heyecanlı bir insan grubu ve büyük bir ruh var. Genel olarak çok iyi bir ruh hali içindeyiz."

"Simülatörde karşılaştırma yapmak çok zordur, çünkü her simülatör, kullandığınız simülatörün donanımına göre biraz farklıdır ve bu nedenle aracın hissiyatı, aracın davranışı ve ne kadar iyi hissedebileceğiniz gibi şeyler farklıdır."

"Bence hâlâ yapılabilecek çok şey var: Bir grup ve bir takım olarak hepimizin önünde çok fazla iş var."

"Her aracın kendine has bir davranışı var. Tabii ki belirli tercihleriniz var, ama eğer etrafınızda olan her şeyden sorumlu ve memnunsanız, o zaman oldukça hızlı bir şekilde aracın limitlerine çıkabileceğinizi düşünüyorum."

Vettel, bu yıl favorinin Mercedes olduğunu gizlemiyor.

"Bu yıl için favorinin Mercedes olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir kazandıklarına göre, öyle olmalılar. Yani büyük bir sürpriz değil. Ancak bunun bizim için yeni bir başlangıç olduğu konusunda gerçekçi olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde çok iş var. Açıkçası, bir takım olarak büyüyoruz ve hem geçen yılın hem de bu yılın, takım için çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl özellikle Aston Martin'i yeniden F1'e getirmek ve bunun bir parçası olmak heyecan verici. Ancak aynı zamanda F1 değişiyor, bütçe sınırı geliyor, bu yüzden büyük takımlarla karşılaştırırsanız, lehimize olan bir şey."

Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Bu bir yolculuk, bence herkes başlamak için çok heyecanlı, ama açıkçası yarın hemen en tepeye varmayı beklemiyoruz. Bence o kadar kolay olmayacak, bu yüzden yapılacak çok fazla iş var, ama evet, sanırım araca binmeyi, sadece kendim olmayı ve iyi vakit geçirip, mutlu olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sanırım her şeyi zaman gösterecek. Bu biraz garip bir yıl, çünkü kurallar değişse bile çok büyük değişiklikler yaşanmadı. Gelecek yıl ise bir devrim olacak, bu yüzden gelecek yıla odaklanmak yerine kaynaklarımızın ne kadarını bu yıla harcayacağız? Herkesin ne yaptığını görmek ilginç olacak."

Vettel, geçen sezon oldukça zorlu bir yılı geride bıraktı ve sezonu takım arkadaşının çok gerisinde tamamladı.

Şimdi nasıl bir zihniyette olduğu sorulduğunda, "Doğruyu söylemek gerekirse sadece yılın sonunda değil, tamamında durum zordu. Bu benim için çok zordu ve sanırım geçen sene sezon boyunca bunu çok fazla düşündüm ve evet, geçen yılın performans açısından gidişatından ve performansımdan açıkça memnun değilim. Ancak bunu kabullendim, bununla yaşıyorum ve evet, hiç pişmanlığım yok."

"Açıkçası iyi gitmeyen şeyler ve daha iyi ya da farklı gitmesini istediğim şeyler elbette vardı. Ancak önüme bakıyorum ve bu yılı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yılki durumu kabullendim ve kendimle barışığım. Çoğunlukla kendi belirlediğim standartlara uymadığını biliyorum. Ancak dediğim gibi, bu yılı sabırsızlıkla bekliyorum ve tabii ki kendimden çok, çok yüksek beklentilerim var." yanıtını verdi.

Vettel, takımın üçüncülük hedefleyebileceğini de ekliyor.

"Favorinin Mercedes olduğunu düşünüyorum ve bir numaralı rakip Red Bull olacak. Ondan sonrası ise çok ama çok yakın olacak. Bu araç daha önce kullandıklarımdan kesinlikle daha farklı. Ayrıca üzerinde bir Mercedes motoru var. Yine de takımın üçüncü olabileceğini ve hedefin bu olabileceğini düşünüyorum."

"Daha büyük bir hedef ise, takıma iyi şekilde yerleşmek, eğlenmek ve mümkün olan en iyi sonucu almak olacak. Sadece piste çıktığımız vakit aracımızın ne kadar iyi olduğunu göreceğiz."

"Bu yıl kolay olmayacak çünkü önümüzdeki yıl büyük değişikliklerle beraber bir geçiş yılı olacak. Kaynaklarımızı 2022 için ne şekilde ölçeceğimizi anlamalıyız."

Aston Martin AMR21 detail Fotoğraf: Aston Martin Racing