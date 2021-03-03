Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli" Sonraki / Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, kendisi hakkında çok yüksek beklentilere sahip olduğunu ve bu yıl Aston Martin'le iyi sonuçlar alabileceğini söyledi.

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Sebastian Vettel, BMW, Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari'den sonra beşinci farklı takım için mücadele edecek.

Vettel, bugünkü lansmanda şöyle dedi: "Uzun yıllardır Formula 1'de olmama ve dört takım değiştirmeme rağmen, yeni bir takımla yarışacak olmak ayrı bir duygu. Gerçekten heyecanlıyım."

"Bir sürücü olarak her zaman rakiplerin performanslarını yakından takip ettim ve bu takım nispeten mütevazı bir bütçeyle beni sürekli olarak etkiledi. Lawrence Stroll ve Otmar Szafnauer geçen yıl bana hedeflerinden bahsettiklerinde, hemen takıma katılmak istedim. Şimdi Aston Martin markasının bir parçası olmak harika."

"Fabrikayı ziyaret edip, önde gelen uzmanlar, mühendislerim ve teknisyenlerimle görüştükten sonra ekibimizin ne kadar iyi olduğunu anladım. Kendime güveniyorum ve Lawrence'ın desteğiyle beraber Aston Martin olarak ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum."

"Henüz yeni aracı sürmedim ama gerçekten çok havalı görünüyor. Açıkçası tamamen yeni bir araç, benim için tamamen yeni bir araç, tamamen farklı bir felsefe. Sadece teknik olarak değil, aynı zamanda prosedürel olarak da tüm farklılıkların üstesinden gelmek amacıyla mühendislerle çok fazla vakit harcadım."

"Umarım havaya girmemiz çok fazla vakit almaz. Ancak evet, çok heyecanlı bir insan grubu ve büyük bir ruh var. Genel olarak çok iyi bir ruh hali içindeyiz."

"Simülatörde karşılaştırma yapmak çok zordur, çünkü her simülatör, kullandığınız simülatörün donanımına göre biraz farklıdır ve bu nedenle aracın hissiyatı, aracın davranışı ve ne kadar iyi hissedebileceğiniz gibi şeyler farklıdır."

"Bence hâlâ yapılabilecek çok şey var: Bir grup ve bir takım olarak hepimizin önünde çok fazla iş var."

"Her aracın kendine has bir davranışı var. Tabii ki belirli tercihleriniz var, ama eğer etrafınızda olan her şeyden sorumlu ve memnunsanız, o zaman oldukça hızlı bir şekilde aracın limitlerine çıkabileceğinizi düşünüyorum."

Vettel, bu yıl favorinin Mercedes olduğunu gizlemiyor.

"Bu yıl için favorinin Mercedes olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir kazandıklarına göre, öyle olmalılar. Yani büyük bir sürpriz değil. Ancak bunun bizim için yeni bir başlangıç olduğu konusunda gerçekçi olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde çok iş var. Açıkçası, bir takım olarak büyüyoruz ve hem geçen yılın hem de bu yılın, takım için çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl özellikle Aston Martin'i yeniden F1'e getirmek ve bunun bir parçası olmak heyecan verici. Ancak aynı zamanda F1 değişiyor, bütçe sınırı geliyor, bu yüzden büyük takımlarla karşılaştırırsanız, lehimize olan bir şey."

Aston Martin AMR21

Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Bu bir yolculuk, bence herkes başlamak için çok heyecanlı, ama açıkçası yarın hemen en tepeye varmayı beklemiyoruz. Bence o kadar kolay olmayacak, bu yüzden yapılacak çok fazla iş var, ama evet, sanırım araca binmeyi, sadece kendim olmayı ve iyi vakit geçirip, mutlu olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sanırım her şeyi zaman gösterecek. Bu biraz garip bir yıl, çünkü kurallar değişse bile çok büyük değişiklikler yaşanmadı. Gelecek yıl ise bir devrim olacak, bu yüzden gelecek yıla odaklanmak yerine kaynaklarımızın ne kadarını bu yıla harcayacağız? Herkesin ne yaptığını görmek ilginç olacak."

Vettel, geçen sezon oldukça zorlu bir yılı geride bıraktı ve sezonu takım arkadaşının çok gerisinde tamamladı.

Şimdi nasıl bir zihniyette olduğu sorulduğunda, "Doğruyu söylemek gerekirse sadece yılın sonunda değil, tamamında durum zordu. Bu benim için çok zordu ve sanırım geçen sene sezon boyunca bunu çok fazla düşündüm ve evet, geçen yılın performans açısından gidişatından ve performansımdan açıkça memnun değilim. Ancak bunu kabullendim, bununla yaşıyorum ve evet, hiç pişmanlığım yok."

"Açıkçası iyi gitmeyen şeyler ve daha iyi ya da farklı gitmesini istediğim şeyler elbette vardı. Ancak önüme bakıyorum ve bu yılı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yılki durumu kabullendim ve kendimle barışığım. Çoğunlukla kendi belirlediğim standartlara uymadığını biliyorum. Ancak dediğim gibi, bu yılı sabırsızlıkla bekliyorum ve tabii ki kendimden çok, çok yüksek beklentilerim var." yanıtını verdi.

Vettel, takımın üçüncülük hedefleyebileceğini de ekliyor.

"Favorinin Mercedes olduğunu düşünüyorum ve bir numaralı rakip Red Bull olacak. Ondan sonrası ise çok ama çok yakın olacak. Bu araç daha önce kullandıklarımdan kesinlikle daha farklı. Ayrıca üzerinde bir Mercedes motoru var. Yine de takımın üçüncü olabileceğini ve hedefin bu olabileceğini düşünüyorum."

"Daha büyük bir hedef ise, takıma iyi şekilde yerleşmek, eğlenmek ve mümkün olan en iyi sonucu almak olacak. Sadece piste çıktığımız vakit aracımızın ne kadar iyi olduğunu göreceğiz."

"Bu yıl kolay olmayacak çünkü önümüzdeki yıl büyük değişikliklerle beraber bir geçiş yılı olacak. Kaynaklarımızı 2022 için ne şekilde ölçeceğimizi anlamalıyız."

Aston Martin AMR21 detail

Aston Martin AMR21 detail

Fotoğraf: Aston Martin Racing

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

Önceki haber

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

Sonraki haber

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

4s
2
Formula 1

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

2s
3
Formula 1

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

40 dk
4
Formula 1

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

1s
5
Formula 1

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

2s
Son Haberler
Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
F1

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

10dk
Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
F1

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

40dk
Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"
F1

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

1s
Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
F1

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

1s
Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor
F1

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

2s
Son Videolar
Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
5s

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
2 Mar 2021

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
2 Mar 2021

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
1 Mar 2021

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
1 Mar 2021

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

Vettel, yeni AMR21'le perşembe günü piste çıkacak
Formula 1 / Son dakika

Vettel, yeni AMR21'le perşembe günü piste çıkacak

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21 F1 aracını tanıttı!

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Jeton haklarımızı şasiyi değiştirmek için kullandık"

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, AMR21'i "kariyerinin zirvesindeki" Vettel için uyarlıyor

Aston Martin'in 12 ay süren renk seçme serüveni
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Aston Martin'in 12 ay süren renk seçme serüveni

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Son Haberler

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: '' Red Bull'a meydan okuyabilecek potansiyelimiz var''

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimden yüksek beklentilerim var"

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Tartışmalar kaçınılmaz olsa da F1, sprint yarış fikrini denemeli"

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.