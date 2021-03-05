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Formula 1 / Aston Martin lansmanı / Son dakika

Vettel: "Kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin'in yeni pilotu Sebastian Vettel, baskı altında keyif alınabileceğini ve bu nedenle kendisine olan beklentisinin yüksek ve baskısının fazla olduğunu söyledi.

Vettel: "Kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum"

Ferrari ile olan sözleşmesinin 2020 sonunda bitmesinin ardından takımla kontrat uzatmayan dört kez dünya şampiyonu Vettel, 2021 itibariyle Aston Martin ile F1'de mücadele edecek.

2020'de verimli bir sezonu geride bırakan Racing Point ise, 2021'de Aston Martin olarak değişime gittikten sonra önümüzdeki beş sene içinde şampiyonluğa oynama hedefi koymuş durumda. Alman pilotun bu yolda oynayacağı rol, büyük bir merak konusu.

Takım ve takımın sahibi Lawrence Stroll hakkında açıklamalarda bulunan Vettel, takım vizyonu hakkında şunları söyledi: "Tabii ki bu bir takım işi, ancak en üstte Lawrence yer alıyor. O, işine oldukça bağlı ve çok hevesli, oldukça da fazla çalışıyor." 

"Sadece takıma, takımın ihtiyaçlarını sağlamakla yetinmiyor, aynı zamanda takım ile bir uyum içerisinde ve bana göre takımı doğru bir yöne doğru itiyor."

"Bu sene için bir hedef belirlemek çok zor, tabii ki takım geçen sene markalar şampiyonasında üçüncülük için mücadele etti, ki aslında bu da resmi olsun veya olmasın takımın hedefi gibi oldu aslında."

"İnsanlar tabii ki de başarıya açlar, bütçe sınırı sayesinde ilk defa her şey eşitlendi, muhtemelen ilk gerçek deneme bu sene olacak. Bir anda öndekileri yakalamak kolay olmayacak, ancak bunun için gereken hırsa sahip oldukları kesin, sadece Lawrence değil tüm takım için bu geçerli."

"Şu ana kadar ben, bunun içerisindeyim ve yardım etmek için elimden geleni yapmaktan mutluluk duyarım."

 

Vettel, Aston Martin'e katılmadan önce pek çok baskın takım ile mücadele verdi. 2009'da geçiş yaptığı Red Bull ile dört şampiyonluğa ulaşan Vettel, 2015'te - belki de sporun en baskıcı takımı olan - Ferrari'ye geçiş yaptı. 

Ferrari'ye, şampiyonluk hedefi ile katılan Vettel, 2017 ve 2018'de sezonun belirli bölümünde şampiyonluk mücadelesi vermiş olsa da, hem takımın stratejide yaptığı hatalar, hem de Alman pilotun bireysel hataları nedeniyle o kupa Maranello'ya bir türlü gelmedi. 

2019'da genç yetenek Charles Leclerc'in de gelişiyle takımdaki ağırlığını kaybeden Vettel'in, 2020 sezonuna başlanılmadan Ferrari ile yola devam etmeyeceği kesinleşmişti.

Bu büyük baskılı dönemin ardından Aston Martin'e geçen Vettel'in, bu baskıdan kurtulması ile beraber performansında bir değişim olup olmayacağı, yarışmaktan daha fazla zevk alıp almayacağı ona soruldu.

Vettel ise bu soruya şu yanıtı verdi: "Ben, baskı ve zevk arasında herhangi bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum. Bence baskı altında olduğunuzda da zevk alabilirsiniz, hatta ben kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum."

"Bu nedenle bir şey değişmeyecek, çizgiyi geçtiğinizde elde ettiğiniz haz ve iyi iş yaptığınızı bilmeniz, size gereken en önemli şey, en iyi ve ilk eleştirmen aslında kendinizsinizdir. Bu nedenle bir değişiklik olmayacak."

"Tabii ki de çok fazla baskı yaratıp şampiyona için mücadele etmek isterim. Asıl yapmak istediğim şey zaten bu. Ancak bu sene, bizim için çok farklı bir noktada olduğumuz bir sene olacak. Ve bu da güzel bir meydan okuma, bunu kabul ediyoruz."

"Bunu yapmamızın en iyi yöntemi de normal bir şekilde, adım adım ilerlemek ve hemen önünüzde olan şeylere odaklanmak, büyük resime bakarak zaman kaybetmemek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Aston Martin lansmanı
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Efe Kahya

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