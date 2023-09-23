Vettel: "Kenarda kalmak gerçekten acı verici"

Uzun ve başarılı kariyerini geçen sezon itibariyle sonlandıran Vettel, arkasında dört şampiyonluk ve sayısız rekor bıraktı.

Emekliliğinden beri zaman zaman padokta veya başka projeler vasıtasıyla -Goodwood Hız Festivali gibi- direksiyonda gördüğümüz Vettel son olarak bu hafta sonu bir çevre projesi için en sevdiği pist olan Suzuka'ya geldi.

Proje kapsamında ikinci virajdaki bordürleri siyah-sarı renklerine boyayan Vettel, yine aynı viraja tam 11 adet arı oteli yerleştirdi.

Sonrasında ikinci antrenman seansını pist kenarından izleyen Vettel, bu sırada verdiği bir röportajda yarışmayı özlediğini ima etti.

Vettel, "Araçların geçip gittiğini izlemek acı verici. Burada olmanın zor olacağını biliyordum, burası benim en sevdiğim pistti."

"Geçen yıl geri dönüşümün burada olacağını söylemiştim, karşınızdayım."

"Suzuka benim için bir meydan okuma değil, bir zevkti. Elbette lastikleri idare etmeniz gerekiyor ama virajlara doğru şekilde girmek, araçla bütünleşmek her zaman mükemmel olmanızı sağlıyor. Özellikle de tepeye çıkan virajlar. Bunu seviyorum."

"En sevdiğim kısım kesinlikle 2, 3, 4. virajlar, ardından aracın arka tarafını hafifletmek ve beşinci virajda küçük tepeyi aşmak."

"Her zaman bir sonraki viraja bakmanız gerekir. Burada birçok kez yarıştım ama ilk kez pist dışında duruyorum."

"Duvarların bu kadar yakın olduğunu hatırlamıyorum, araçların bu kadar yakından geçtiğini görmek inanılmaz. Dolaşmaya devam edeceğim, belki yarın ilk virajda olurum." dedi.