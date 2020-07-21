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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

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Vettel: "Kazanmak istiyorum"
Ekleyen:
, Editör
21 Tem 2020 19:06

Sebastian Vettel gelecek yıl kazanabileceği bir takımda olmak istediğini söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan takımdan ayrılacak ve henüz ne yapacağı bilinmiyor.

Alman pilotun, Silverstone öncesinde Racing Point'le resmi sözleşmeyi imzalayacağına dair iddialar var.

Ayrıca Sky İtalya, Alex Albon'un mevcut performansından ötürü Red Bull'un da bir seçenek olarak kalmaya devam edeceğini iddia ediyor.

Konu hakkında Sky Sports'a konuşan Vettel, "Çok fazla şey başardım ama daha fazlasını başarmak istiyorum."

"Doğrusu kazanmak istiyorum.  Bu yüzden buradayım. Sadece yarışmak ya da Formula 1 pilotu olmak için burada değilim. Para kazanmak için de burada değilim."

"Sanırım hepimiz biliyoruz ki, şu anda kazanabilmek için belli bir aracın içerisinde olmanız gerekiyor."

"Muhtemelen kartlarımda bu yok. Bu yüzden buna yakın bir şey olup olmadığını değerlendirmem gerekiyor."

"Racing Point dışarıdan heyecan verici görünüyor. Takımın bir parçası değilim ve içeride olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani tüm planlar ve bu tarz şeylerden bahsediyorum..."

"Günümüzde Formula 1'de ve dünyada her şey çok hızlı hareket ediyor. İnsanlar çok çabuk fikir sahibi oluyor ve sonra fikrini değiştiriyor."

"Şu anda Racing Point'e bakıyorsunuz ve muhtemelen harika görünüyor. Ama o kadar uzun zamandır spordayım ki, gridde neyin olabileceğini ve neyin olamayacağını görmek için bunun ötesine bakmaya çalışıyorum." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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