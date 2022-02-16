Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Capito: "Abu Dhabi'den sonra Latifi'ye yapılanlar kabul edilebilir değil" Sonraki / Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı
Formula 1 Haberler

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, kariyerinin bu noktasında temelde kazanmakla ilgilendiğini söylüyor.

Vettel: "Kazanmak istiyorum"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Aston Martin, geçen hafta yaptığı lansmanla, 2022 sezonunda kullanacağı yeni aracın örtüsünü kaldırmıştı.

AMR22'den beklentiler büyük ve hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel, bu araçla güçlü sonuçlar almak istiyorlar.

Bu yıl Vettel'in geleceği açısından kritik olacak çünkü sezon sonunda Alman pilotun kontratı sona erecek ve takımla devam edip etmeyeceği belirsiz.

Özellikle Pierre Gasly'nin adı son dönemde Aston Martin'le anılmaya başladı.

Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Vettel, eğer Formula 1'de devam edecekse, bunun yarış kazanabileceği bir yerde olmasını istiyor.

"Uzun zamandır bu sporun içerisindeyim. İyi yıllarım oldu, pek iyi olmayan yıllarım da oldu."

"Çoğunlukla iyi yıllardı. Çok rekabetçi bir araçla ve rekabetçi takımlarla harika yıllar geçirdiğimi söyleyebilirim."

"Şu anda da hiç şüphesiz çok rekabetçi bir takımdayım. Takım ruhu harika ve amaç net: İlerlemek ve kazanmak istiyoruz."

"Şu ana kadar sahip olduklarım ve yaşadıklarıma bakarsam, artık daha çok kazanmakla ilgileniyorum ve gelecekte neler olacağını belirleyen bu olacak."

Aston Martin kısa vadede zafer hedefi koymuyor. Alman pilot da yeni sezonda ne bekleyebileceğinden emin değil.

"Dürüst olmak gerekirse, şu anda ben de bilmiyorum. Bu, pek çok açıdan yeni bir yıl. Sanırım adım adım ilerleyeceğiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Kafamda belli bir puan veya nerede olmamız gerektiği konusunda net bir şey yok. Nerede yer aldığımızı göreceğiz ve sonra bir noktada geleceğe daha fazla bakmaya başlayacağız."

"Yine de şimdi sezonun başlangıcına odaklanıyoruz. Sonrasında ileriye bakacağız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Aston Martin Racing

paylaşım
yorumlar
Capito: "Abu Dhabi'den sonra Latifi'ye yapılanlar kabul edilebilir değil"
Önceki haber

Capito: "Abu Dhabi'den sonra Latifi'ye yapılanlar kabul edilebilir değil"
Sonraki haber

Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı

Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı
Formula 1

Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı

Cem'in Formula 2'deki takım arkadaşı belli oldu
FIA F2

Cem'in Formula 2'deki takım arkadaşı belli oldu

Resmi: Drive to Survive'ın yeni sezonu 11 Mart'ta çıkacak!
Formula 1

Resmi: Drive to Survive'ın yeni sezonu 11 Mart'ta çıkacak!

Son Haberler

Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, iki yeni sponsorluk açıkladı

Vettel: "Kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Kazanmak istiyorum"

Capito: "Abu Dhabi'den sonra Latifi'ye yapılanlar kabul edilebilir değil"
Formula 1 Formula 1

Capito: "Abu Dhabi'den sonra Latifi'ye yapılanlar kabul edilebilir değil"

Meta Drivers: Metaverse'ten gelen gerçek hediyeler
Formula 1 Formula 1

Meta Drivers: Metaverse'ten gelen gerçek hediyeler

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.