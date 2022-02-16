Vettel: "Kazanmak istiyorum"

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Aston Martin, geçen hafta yaptığı lansmanla, 2022 sezonunda kullanacağı yeni aracın örtüsünü kaldırmıştı.

AMR22'den beklentiler büyük ve hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel, bu araçla güçlü sonuçlar almak istiyorlar.

Bu yıl Vettel'in geleceği açısından kritik olacak çünkü sezon sonunda Alman pilotun kontratı sona erecek ve takımla devam edip etmeyeceği belirsiz.

Özellikle Pierre Gasly'nin adı son dönemde Aston Martin'le anılmaya başladı.

Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Vettel, eğer Formula 1'de devam edecekse, bunun yarış kazanabileceği bir yerde olmasını istiyor.

"Uzun zamandır bu sporun içerisindeyim. İyi yıllarım oldu, pek iyi olmayan yıllarım da oldu."

"Çoğunlukla iyi yıllardı. Çok rekabetçi bir araçla ve rekabetçi takımlarla harika yıllar geçirdiğimi söyleyebilirim."

"Şu anda da hiç şüphesiz çok rekabetçi bir takımdayım. Takım ruhu harika ve amaç net: İlerlemek ve kazanmak istiyoruz."

"Şu ana kadar sahip olduklarım ve yaşadıklarıma bakarsam, artık daha çok kazanmakla ilgileniyorum ve gelecekte neler olacağını belirleyen bu olacak."

Aston Martin kısa vadede zafer hedefi koymuyor. Alman pilot da yeni sezonda ne bekleyebileceğinden emin değil.

"Dürüst olmak gerekirse, şu anda ben de bilmiyorum. Bu, pek çok açıdan yeni bir yıl. Sanırım adım adım ilerleyeceğiz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Kafamda belli bir puan veya nerede olmamız gerektiği konusunda net bir şey yok. Nerede yer aldığımızı göreceğiz ve sonra bir noktada geleceğe daha fazla bakmaya başlayacağız."

"Yine de şimdi sezonun başlangıcına odaklanıyoruz. Sonrasında ileriye bakacağız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing