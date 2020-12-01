Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"

paylaşım
yorumlar
Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Sebastian Vettel, Formula 1'in Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın yaptığı kazayı sürekli olarak tekrarlı yayınlama kararını sorguladı, sürücülerin de "insan" olduklarını ve "bir obje" olmadıklarını söyledi.

Grosjean, Pazar günü Bahreyn'de yapılan yarışın açılış turunda bariyerlere 220 km hızla vurdu ve alev alan aracın içerisinden, elinde küçük yaralar alarak kurtuldu. 

Haas F1 sürücüsü pilot an itibariyle elinde olan yaralar için hastanede tedavi görüyor ve bu hafta sonu yapılacak olan Sakhir Grand Prix'sini kaçıracak, ancak Fransız pilotun Çarşamba günü taburcu olması bekleniyor. 

F1, Grosjean'ın araçtan çıktığı ve sağlık personeli ile beraber olmadığı kesin olmadan herhangi bir görüntü kullanmadı, ancak yarış başlamadan önce kırmızı bayrak sırasında kazanın pek çok kez tekrardan oynatılması konusunda sürücülerden tepki çekti. 

Renault pilotu Daniel Ricciardo, F1'in kazayı sürekli olarak gösterme kararını "iğrenç" olarak tanımlamıştı. Serinin yanıtı ise bu kararın yarış kontrol ve FIA sağlık ekibi ile olan görüşmeler sonrasında alındığı şeklinde olmuştu. 

İlgili haberler:

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, bir saat süren kırmızı bayrak döneminde fotoğraflardan ve bu görüntülerden nasıl kaçmaya çalıştığını anlattı. 

Alman pilotun açıklamaları şu şekilde: "Araçtan çıktığı mesajını almak tabii ki de büyük bir rahatlıktı."

"Sonrasında ise fotoğraflara pek de fazla bakmadım. Odama geri gittim ve hazır olmayı bekledim, bu da oldukça iyi bir şeydi."

"Bu fotoğrafların tekrar tekrar gösterilmesine katılmıyorum. Günün sonunda biz, pistte yarışan insanlarız, birer obje değiliz."

"Biliyorum ki insanlar araçların yanmasını seviyorlar, kazaları da ve bu da oldukça heyecanlı, ama aracın içerisinde olduğunuzda bu pek böyle değil."

"Belki bu bizim öğrenebileceğimiz bir şey, fotoğrafların sürekli olarak gösterilmemesi gerektiği. Ancak dediğim gibi, fotoğraflara fazlasıyla bakmamak için kendimi çok zor tuttum. Onun iyi olduğunu duyduğumda tabii ki de içim rahatladı."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, devam edecek olan yarış için "kendi dikkatini dağıtmaya" çalıştığını söyledi, Alman pilot yarışı 13. sırada tamamladı.  

Mercedes pilotu Valtteri Bottas da Vettel'e destek verdi, seyircilerin sürekli olarak neden bu görüntüleri gördüklerini anlamadığını, bu görüntülerin defalarca gösterilmesine gerek olmadığını söyledi. 

Fin pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bir kaza olduğunda, sürücünün iyi olduğundan emin olunduğunda, bu görüntüler sürekli olarak gösteriliyor."

"İnsanların, izleyicilerin de bunu görmek istediğini hissediyorum. Ancak bunun da bir limiti var. Bu kazada küçük bir farklılık olabilirdi, daha şiddetli olabilirdi ve araçtan çıkma ihtimali olmayabilirdi."

"Bunun bir limiti vardır. Ben ekrana bakıyordum çünkü ne olduğunu görmek istedim. O sahneyi gördükten sonra ona bakmamaya çalışıyordum, çünkü her yerde kazayı yeniden gösteriyorlardı."

"Bilmiyorum belki de kazanın 20 kez yeniden gösterilmesini ne kadar isteyip istemedikleri izleyicilere, taraftarlara sorulması gereken bir sorudur."

 

Alakalı video

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

Önceki haber

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

Sonraki haber

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

Mercedes, Hamilton'ın yerine Russell'ı geçirmek istiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın yerine Russell'ı geçirmek istiyor!

Hamilton'ın yerine kimler geçebilir?
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Hamilton'ın yerine kimler geçebilir?

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

Grosjean: "Ölümün bana yaklaştığını gördüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Ölümün bana yaklaştığını gördüm"

Sakhir GP'yi kaçıracak olmak Hamilton'ı "harap etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sakhir GP'yi kaçıracak olmak Hamilton'ı "harap etti"

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil

Son Haberler

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?
F1 Formula 1 / Analiz

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

38 dk
2
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın yerine Russell'ı geçirmek istiyor!

5s
3
Formula 1

Hamilton'ın yerine kimler geçebilir?

7s
4
Formula 1

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"

1s
5
Formula 1

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

2s

Son Haberler

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
F1

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"
F1

Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?
F1

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil
F1

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil

Grosjean: "Ölümün bana yaklaştığını gördüm"
F1

Grosjean: "Ölümün bana yaklaştığını gördüm"

Son Videolar

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
5s

What Saved Grosjean's Life?

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.