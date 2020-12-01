Vettel, kazanın tekrarları hakkında konuştu: "Biz de insanız"

Grosjean, Pazar günü Bahreyn'de yapılan yarışın açılış turunda bariyerlere 220 km hızla vurdu ve alev alan aracın içerisinden, elinde küçük yaralar alarak kurtuldu.

Haas F1 sürücüsü pilot an itibariyle elinde olan yaralar için hastanede tedavi görüyor ve bu hafta sonu yapılacak olan Sakhir Grand Prix'sini kaçıracak, ancak Fransız pilotun Çarşamba günü taburcu olması bekleniyor.

F1, Grosjean'ın araçtan çıktığı ve sağlık personeli ile beraber olmadığı kesin olmadan herhangi bir görüntü kullanmadı, ancak yarış başlamadan önce kırmızı bayrak sırasında kazanın pek çok kez tekrardan oynatılması konusunda sürücülerden tepki çekti.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, F1'in kazayı sürekli olarak gösterme kararını "iğrenç" olarak tanımlamıştı. Serinin yanıtı ise bu kararın yarış kontrol ve FIA sağlık ekibi ile olan görüşmeler sonrasında alındığı şeklinde olmuştu.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, bir saat süren kırmızı bayrak döneminde fotoğraflardan ve bu görüntülerden nasıl kaçmaya çalıştığını anlattı.

Alman pilotun açıklamaları şu şekilde: "Araçtan çıktığı mesajını almak tabii ki de büyük bir rahatlıktı."

"Sonrasında ise fotoğraflara pek de fazla bakmadım. Odama geri gittim ve hazır olmayı bekledim, bu da oldukça iyi bir şeydi."

"Bu fotoğrafların tekrar tekrar gösterilmesine katılmıyorum. Günün sonunda biz, pistte yarışan insanlarız, birer obje değiliz."

"Biliyorum ki insanlar araçların yanmasını seviyorlar, kazaları da ve bu da oldukça heyecanlı, ama aracın içerisinde olduğunuzda bu pek böyle değil."

"Belki bu bizim öğrenebileceğimiz bir şey, fotoğrafların sürekli olarak gösterilmemesi gerektiği. Ancak dediğim gibi, fotoğraflara fazlasıyla bakmamak için kendimi çok zor tuttum. Onun iyi olduğunu duyduğumda tabii ki de içim rahatladı."

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, devam edecek olan yarış için "kendi dikkatini dağıtmaya" çalıştığını söyledi, Alman pilot yarışı 13. sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas da Vettel'e destek verdi, seyircilerin sürekli olarak neden bu görüntüleri gördüklerini anlamadığını, bu görüntülerin defalarca gösterilmesine gerek olmadığını söyledi.

Fin pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bir kaza olduğunda, sürücünün iyi olduğundan emin olunduğunda, bu görüntüler sürekli olarak gösteriliyor."

"İnsanların, izleyicilerin de bunu görmek istediğini hissediyorum. Ancak bunun da bir limiti var. Bu kazada küçük bir farklılık olabilirdi, daha şiddetli olabilirdi ve araçtan çıkma ihtimali olmayabilirdi."

"Bunun bir limiti vardır. Ben ekrana bakıyordum çünkü ne olduğunu görmek istedim. O sahneyi gördükten sonra ona bakmamaya çalışıyordum, çünkü her yerde kazayı yeniden gösteriyorlardı."

"Bilmiyorum belki de kazanın 20 kez yeniden gösterilmesini ne kadar isteyip istemedikleri izleyicilere, taraftarlara sorulması gereken bir sorudur."

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