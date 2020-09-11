Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş

Vettel, AlphaTauri'nin Toro Rosso olduğu dönemde 2008'de aynı pistte aynı takımla ilk yarış zaferini kazanmıştı.

Vettel'den 12 sene sonra Gasly de Monza'da ilk yarış zaferini kazandı.

Gasly'nin Monza'daki zaferinin ardından Mugello'da kendisinin Red Bull'a dönüp dönemeyeceği konusu gündeme geldi. Gasly'e, galibiyetin ardından Helmut Marko'nun nasıl tepki verdiği soruldu.

Gasly, "Şu anda bu tür şeyleri konuşmak için zamanımız olmadı. Helmut, Monza'da beni mesajla tebrik etti. Christian için de aynısı geçerli."

"Evet, onlar bu başarımdan dolayı mutlu oldular."

"Gelecekte ne olacağını şu anda bilmiyorum. Bu tür şeyleri henüz düşünmedim ve kimseyle konuşmadım."

"Ancak açıkçası Toro Rosso'da, pazartesi Seb'in beni aradığında bahsettiği gibi, kazanabilen iki sürücü biziz. O, burada kazandıktan sonra Red Bull'a gidip 4 dünya şampiyonluğu kazandı."

"Bu takım adına kazananlar kulübünde ona katıldığım için gerçekten mutluyum."

"Bakalım gelecekte ne tür fırsatlar çıkacak."

"Şu an için bu takımla, AlphaTauri ile kutlamak için zamanımı kullanıyorum."

"Sene sonuna kadar daha çok sayıda yarış var ve yüksek performans göstermeye devam etmeliyiz. Şu anda buna odaklanmalıyız."

"Açıkçası Formula 1'de özellikle ilk yarışınızı kazandıktan sonraki günlerde özellikle zihinsel açıdan hazırlanmanızın çok zor olduğunu fark ettim."

"Yalan söylemeyeceğim. Son birkaç gün çok yoğundu. Kendi başıma oturup neler olduğunu anlayacak kadar zamanım olmadı."

"Ancak bu hayatınızda bir kez olan bir şey. Bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Bu, işimin bir parçası. Bu hafta sonu yine iyi performans göstermek de işimin bir parçası."

"Bunun farkındayım. Tüm hazırlıklarımı yaptım ve çok yoğun olsa da pazartesi, salı ve çarşamba günü çalışmalarımı sürdürdüm."

"Bu hafta sonu için tam manasıyla hazır hissediyorum." dedi.