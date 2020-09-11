Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik devam ediyor . . .
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş

paylaşım
yorumlar
Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş
Ekleyen:

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 2020 İtalya GP'de ilk zaferini almasının ardından Sebastian Vettel'in kendisini arayarak "kazananlar kulübüne katıldığı için" tebrik ettiğini söyledi.

Vettel, AlphaTauri'nin Toro Rosso olduğu dönemde 2008'de aynı pistte aynı takımla ilk yarış zaferini kazanmıştı.

Vettel'den 12 sene sonra Gasly de Monza'da ilk yarış zaferini kazandı. 

Gasly'nin Monza'daki zaferinin ardından Mugello'da kendisinin Red Bull'a dönüp dönemeyeceği konusu gündeme geldi. Gasly'e, galibiyetin ardından Helmut Marko'nun nasıl tepki verdiği soruldu.

Gasly, "Şu anda bu tür şeyleri konuşmak için zamanımız olmadı. Helmut, Monza'da beni mesajla tebrik etti. Christian için de aynısı geçerli."

"Evet, onlar bu başarımdan dolayı mutlu oldular."

"Gelecekte ne olacağını şu anda bilmiyorum. Bu tür şeyleri henüz düşünmedim ve kimseyle konuşmadım."

 

"Ancak açıkçası Toro Rosso'da, pazartesi Seb'in beni aradığında bahsettiği gibi, kazanabilen iki sürücü biziz. O, burada kazandıktan sonra Red Bull'a gidip 4 dünya şampiyonluğu kazandı."

"Bu takım adına kazananlar kulübünde ona katıldığım için gerçekten mutluyum."

"Bakalım gelecekte ne tür fırsatlar çıkacak."

"Şu an için bu takımla, AlphaTauri ile kutlamak için zamanımı kullanıyorum."

"Sene sonuna kadar daha çok sayıda yarış var ve yüksek performans göstermeye devam etmeliyiz. Şu anda buna odaklanmalıyız." 

"Açıkçası Formula 1'de özellikle ilk yarışınızı kazandıktan sonraki günlerde özellikle zihinsel açıdan hazırlanmanızın çok zor olduğunu fark ettim."

"Yalan söylemeyeceğim. Son birkaç gün çok yoğundu. Kendi başıma oturup neler olduğunu anlayacak kadar zamanım olmadı."

"Ancak bu hayatınızda bir kez olan bir şey. Bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Bu, işimin bir parçası. Bu hafta sonu yine iyi performans göstermek de işimin bir parçası."

"Bunun farkındayım. Tüm hazırlıklarımı yaptım ve çok yoğun olsa da pazartesi, salı ve çarşamba günü çalışmalarımı sürdürdüm."

"Bu hafta sonu için tam manasıyla hazır hissediyorum." dedi.

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

Önceki haber

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

Sonraki haber

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Intercity karar değiştirdi, Türkiye GP biletleri Salı günü satılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity karar değiştirdi, Türkiye GP biletleri Salı günü satılacak!

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş

Vettel: "Aston Martin'e geçiş kararını vermek kolay olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e geçiş kararını vermek kolay olmadı"

Son Haberler

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Intercity karar değiştirdi, Türkiye GP biletleri Salı günü satılacak!

4
Formula 1

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun

5
MotoGP

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"

11dk

Son Haberler

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"
MOTOGP

Rossi, Mugello'da yarışacak olan F1 pilotlarını "kıskanıyor"

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş
F1

Vettel, "kazananlar kulübüne" dahil olan Gasly'i telefonda tebrik etmiş

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"
F1

Verstappen: "Mugello, Monza'dan daha kötü olamaz"

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun
F1

Hamilton, Vettel'in Aston Martin'le yarışacak olmasından memnun

Leclerc, Monza kazasının ardından iyi durumda
F1

Leclerc, Monza kazasının ardından iyi durumda

Son Videolar

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.