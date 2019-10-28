Vettel: "Kazanacak hızımız yoktu"

Yarışa ilk çizgiden başlamasının ardından Sebastian Vettel tıpkı Charles Leclerc gibi zafer için savaşmayı umuyordu ancak sonunda zafer tek pit stop stratejisiyle Lewis Hamilton oldu.

Alman pilota göre Hamilton hem hızlıydı hem de doğru stratejiye sahipti.

Vettel, “İlk çizgiden başladığınızda daima zafere ulaşmayı düşünüyorsunuz. Yarışı kazanmak için her şeyi yaptık, ama bu yeterli olmadı. Kazanmak için yeterli hızımız yoktu."

"Geriye dönüp baktığınız zaman, neyi daha iyi yapabileceğinizi her zaman daha iyi anlıyorsunuz. Lewis'in kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Risk alabilirdi ve aldı da. Sonuç olarak başarılı oldu. Bitiş çizgisine doğru lastiklerinin veriminin düşmesini bekliyorduk. Ancak mükemmel çalıştılar. Gerçekten çok fazla tur attı ve bu tahmin edilebilir bir şey değildi."

"Valtteri pistte kalmaya devam etti ve Lewis çok büyük bir risk aldı, ama bazen de sonuçları getiren şey bu. Elbette Mercedes bundan emin değildi. Birincisi strateji konusunda şanslıydılar ve ikincisi, yarış temposunda küçük bir avantaja sahiplerdi."

"Risk alıyorsanız bunun makul bir sebebi olmalı. Sert lastiğe geçip bir daha pite girmemek cesur bir karardı. Her şey farklı şekilde de olabilirdi."

"Bitirdikten sonra, Lewis ile birkaç kelime konuştum. Başlangıçta iki pit stop strateji planlamışlar. Ancak kendinizi böyle bir durumda bulduğunuzda alternatif bir strateji deneyebilirsiniz."

"Üçüncü veya beşinci bitirmek arasındaki fark küçük. Yani bir şansınız olabilir. Dediğim gibi, önemli olan iki nokta vardı; Lewis'in stratejisi işe yaradı ve mükemmel bir hızı vardı." dedi.