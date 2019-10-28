Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kazanacak hızımız yoktu"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Kazanacak hızımız yoktu"
Ekleyen:
, Editör
28 Eki 2019 08:08

Sebastian Vettel, Ferrari'nin kazanabilecek hıza sahip olmadığını söyledi.

Yarışa ilk çizgiden başlamasının ardından Sebastian Vettel tıpkı Charles Leclerc gibi zafer için savaşmayı umuyordu ancak sonunda zafer tek pit stop stratejisiyle Lewis Hamilton oldu.

Alman pilota göre Hamilton hem hızlıydı hem de doğru stratejiye sahipti.

Vettel, “İlk çizgiden başladığınızda daima zafere ulaşmayı düşünüyorsunuz. Yarışı kazanmak için her şeyi yaptık, ama bu yeterli olmadı. Kazanmak için yeterli hızımız yoktu."

"Geriye dönüp baktığınız zaman, neyi daha iyi yapabileceğinizi her zaman daha iyi anlıyorsunuz. Lewis'in kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Risk alabilirdi ve aldı da. Sonuç olarak başarılı oldu. Bitiş çizgisine doğru lastiklerinin veriminin düşmesini bekliyorduk. Ancak mükemmel çalıştılar. Gerçekten çok fazla tur attı ve bu tahmin edilebilir bir şey değildi."

"Valtteri pistte kalmaya devam etti ve Lewis çok büyük bir risk aldı, ama bazen de sonuçları getiren şey bu. Elbette Mercedes bundan emin değildi. Birincisi strateji konusunda şanslıydılar ve ikincisi, yarış temposunda küçük bir avantaja sahiplerdi."

"Risk alıyorsanız bunun makul bir sebebi olmalı. Sert lastiğe geçip bir daha pite girmemek cesur bir karardı. Her şey farklı şekilde de olabilirdi."

"Bitirdikten sonra, Lewis ile birkaç kelime konuştum. Başlangıçta iki pit stop strateji planlamışlar. Ancak kendinizi böyle bir durumda bulduğunuzda alternatif bir strateji deneyebilirsiniz."

"Üçüncü veya beşinci bitirmek arasındaki fark küçük. Yani bir şansınız olabilir. Dediğim gibi, önemli olan iki nokta vardı; Lewis'in stratejisi işe yaradı ve mükemmel bir hızı vardı." dedi.

Sonraki haber
Binotto: "İki sebepten ötürü kaybettik"

Önceki haber

Binotto: "İki sebepten ötürü kaybettik"

Sonraki haber

Hamilton: “Vettel startta beni sıkıştırarak risk aldı”

Hamilton: “Vettel startta beni sıkıştırarak risk aldı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.