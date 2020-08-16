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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Vettel: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu"

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Vettel: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ağu 2020 16:01

Sebastian Vettel, yedinci sırada tamamladığı yarışın ardından, riskli bir strateji tercih ettiklerini çünkü kaybedecekleri hiçbir şey olmadığını söyledi.

Yarışa 11. sıradan başlayan Vettel, 29. turda yumuşak lastiklere geçmek için pite geldi ve genel olarak puan barajının dışında yer alıyordu.

Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından Vettel, o noktada tek Ferrari sürücüsü konumundaydı.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, diğerlerinin ikinci kez pite geldiği bölümde pistte kalmayı tercih etti ve beşinci sıraya kadar yükseldi.

Son turlarda hem Lance Stroll hem de Carlos Sainz, Alman pilotu kolayca geçmeyi başardı. Ancak Vettel, Red Bull pilotu Alex Albon'un önünde yedinci sırada finiş görerek günü puanla kapattı.

Vettel, tek pit stop stratejisi kararıyla ilgili şöyle dedi: "Oldukça basit bir karardı. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu."

"11. sıradaydık ve yarış sonuna kadar ters strateji deniyorduk. Bu yüzden öndeki araçları yakalıyorduk.

"Onlar ikinci pit stop için pite geldiler ama onları yakalamak için acelem yoktu ve lastikleri yönetiyordum. Sonra zorlamam söylendi, ki öyle yaptım."

"Sonuna kadar devam etmem söylendi ya da sonuna kadar devam edip edemeyeceğim soruldu."

"Ben de 'bunu üç tur önce sorabilirdin çünkü birkaç kez size sordum, tur zamanı hedefi ne? Ne kadar süre pistte kalmaya devam etmek istiyoruz? Böylece lastiklerine bakabilirim' dedim."

"Bunu yapmaya çalışacağımızı söyledim. Son beş tur gerçekten çok zordu. Açıkçası tur yemek bize yardımcı oldu, her zaman böyle değil ama bugün öyleydi."

"Kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için bu riski aldık ve karşılığını da aldık. Ama yarıştan önce daha yumuşak lastikle 40'a yakın tur atmayı planlamamıştık."

Sezona zorlu bir başlangıç yapan Vettel, Macaristan'da altıncı olmuştu ve böylelikle bu yılki ikinci en iyi sonucunu aldı.

Vettel, sık sık SF1000 ile ilgili yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu ve puan almasına rağmen aracında dramatik bir değişiklik olmadığını söyledi.

Vettel, "Dürüst olmak gerekirse, aşağı yukarı yine karışıktı. Bazı seanslar diğerlerinden daha iyi hissettiriyor."

“İlk bölüm oldukça zayıftı. İkinci bölümde aracın kontrolünün çok daha iyi olduğunu hissettim."

"Yine de kendi tarafımda yapılacak bazı işler olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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