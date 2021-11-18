Vettel: "Katar'da antrenman seanslarını verimli geçirmeliyiz"

Katar, bu yıl Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve bu pistte daha önce neredeyse hiçbir F1 pilotu sürüş yapmadı.

Losail'deki pistte daha önce hiç sürüş yapmayan Vettel, ellerinde neredeyse hiç veri olmadığı için cuma ve cumartesi günlerini düzgün geçirmeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Vettel şöyle dedi: "Bu hafta sonu Losail Uluslararası Pisti'nde ilk kez yarışacağız."

"Bu yüzden bu yarışla ilgili pek çok bilinmeyen var çünkü elimizde Meksika ve Brezilya'dan aldığımız son telemetri verileri dışında çok az veri var hatta hiçbir şey yok."

"Hal böyle olunca sıralama turları ve yarıştan önce, verimli bir cuma ve cumartesi günü geçirmek, bizim için inanılmaz derece önemli olacak."

Lance Stroll ise kendisi için kötü geçen Brezilya'dan sonra, Katar'da elinden geleni yapacağını ve geçiş zor olacağı için tek tur performansının önemli olacağını belirtti.

Stroll, "Geçen hafta sonu elde ettiğimiz sonuç, kontrolümüz dışındaki faktörlerden dolayı olumsuz etkilendiği için durumu kabullenmek zordu."

"Fakat şimdi hepimiz, geçiş yapmanın oldukça zor olacağı hızlı ve akıcı bir pist olan Katar'a odaklanmış durumdayız."

"Geçiş zor olacağı için Cumartesi günü iyi bir sıralama performansı elde etmek çok önemli olacak." dedi.