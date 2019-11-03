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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Vettel: “Kask tasarımı kurallarının sınırlandırılması saçmalık”

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Vettel: “Kask tasarımı kurallarının sınırlandırılması saçmalık”
Ekleyen:
3 Kas 2019 12:38

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Formula 1 pilotlarının sezon içerisinde sadece bir defa farklı kask tasarımı kullanmalarına izin veren kuralın saçmalık olduğunu söyledi ve bu görüş, Red Bull pilotu Max Verstappen tarafından da desteklendi.

2015’ten bu yana kask tasarımı sportif kurallar tarafından kontrol ediliyor. Bu kurala göre pilotların sezon boyunca çok büyük ölçüde aynı tasarıma sahip kasklar kullanması zorunlu tutuluyor ve sadece bir yarışta farklı bir tasarım kullanılmasına izin veriliyor.

Bu kural getirilirken amaç, pilotların kasklarıyla tanınması ve yarışlarda kolayca kimin kim olduğunun anlaşılmasıydı.

Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat’ın kendi evi Rusya GP’ye getirdiği özel kask tasarımına izin verilmemesinin ardından, FIA’dan önceden izin istemeyen Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerin, birden çok farklı tasarımlı kask kullandıkları ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz yarış Meksika’da şampiyona lideri Lewis Hamilton, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine bir anket düzenledi ve kimlerin bu kuralı “saçmalık” olarak gördüğünü sordu.

Ankete katılanların % 90’ından fazlası, değişik tasarımları desteklediklerini belirttiler.

Motorsport.com’un bu konuyu sorması üzerine Vettel, “Ben zaten kask tasarımımı değiştiriyorum, bu yüzden...”

“Bu bizim kaskımız ve istediğimiz şeyi yapma konusunda özgür olmalıyız. Bu yüzden bu kuralın tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Kendimizi ifade etmek için çok az alanımız var ve kask bunun için tek alanımız. İnsanlar yaptıklarımızı seviyorsa, ne güzel. Sevmiyorlarsa da önemli değil çünkü onların kaskı değil.”

“Bu yüzden kaskın rengi ya da tasarımı konusunda biz sorumlu olmalıyız.” dedi.

Vettel’in bu sene kullandığı tasarımlar arasında Monaco’daki Niki Lauda teması, Almanya’da Bernd Schneider teması ve İtalya’da İtalya bayrağı teması vardı. Ancak Vettel bunun dışında her hafta sonu az ya da çok farklı şeyler yapmayı seven bir isim.

Vettel, Red Bull dönemindeyken her yarışa farklı kask tasarımlarıyla çıkıyordu.

Vettel’in bu yaklaşımını beğendiğini söyleyen Verstappen, “Ona katılıyorum. Seb’in Red Bull’dayken her yarışta kaskını değiştirmesini seviyordum.”

“Güzel bir şeydi çünkü sırada ne olacağını merak ediyordunuz. Ben de bir şeyler yapıyorum ancak her yarış bunu yapamam çünkü kask tasarımı çok ciddi emek gerektiriyor. Ancak bir sonraki yarışta farklı bir tasarım kullanmak istiyorsak, neden bunu yapamayalım?”

“Bu sizin kaskınız ve istediğiniz şeyi yapabilmelisiniz.”

“Geçmişte tabii ki her zaman aynı kaskı takan ve bu sayede tanınan, ayırt edilebilen sürücüler olmuş olabilir. Ancak günün sonunda aracın üstünde kocaman rakamlar var ve kokpitin üzerinde bizi kapatan halo var. Bırakın da artık kaskımız konusunda istediğimizi yapalım.”

“Her sene farklı tasarımlar kullanmak çok güzel bir şey çünkü her zaman aynı kask tasarımını kullanmak biraz sıkıcı oluyor.” dedi.

Valtteri Bottas, “Herkes farklı ülkelerle farklı bağlantıya ya da duruma sahip olabilir. Oralarda tanıdığınız birileri için özel şeyler yapmak isteyebilirsiniz.”

“Bu konuda daha özgür olmak güzel olur çünkü bu bizim kişisel eşyamız. Bu konuda kontrol başkalarında değil, bizde olmalı.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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