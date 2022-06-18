Vettel, Kanada'nın katran kumlarının ''iklim suçu'' olduğu görüşünde

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Alman pilot kaskı haricinde, üzerinde ''Katran kumu madenciliğini durdurun'' ve ''Kanada'nın iklim suçu'' mesajını taşıyan tişörtlerle piste geliyor.

Bu mesaj ise, dünyanın en büyük endüstriyel projesi olarak tanımlanan Alberta'daki tartışmalı katran kumları operasyonuna bir gönderme.

Bu projenin içeriği ise, eskiden orman olan arazilerde devasa açık çukurlardan asfalt kazılması.

Tişörtün yanı sıra, Vettel'in kask tasarımcısı Jens Munser, petrol boru hattını gösteren bir tasarım yarattı.

Alman pilot, bu sene birçok yarışta yerel sorunları ele aldı ve bunların arasında Miami GP'deki deniz seviyesi değişikliği tehdidi de vardı.

Motorsport.com tarafından, bu sorunları kendi araştırmalarıyla mı seçtiği yoksa şimdi yardım isteyen insanlar tarafından mı kendisine ulaşıldığı sorulduğunda, dört kez dünya şampiyonu şu ifadeleri kullandı: ''Hayır, kimse benimle iletişime geçmedi. Konu hakkında çok fazla okuma yapıyorum çünkü, büyüleyici yanlış kelime olabilir ama bu konuyu öyle buluyorum. Çok fazla şey oluyor. Bence, birçok konuda çok farkındalığa sahip olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz.''

''Alberta'da olanlar bir suç çünkü bir sürü ağaç kesiliyor ve sadece petrol çıkarmak için bu yer yok ediliyor. Bunu katranlı kumlarla, petrollü kumlarla, madencilikle yapmak doğa için korkunç.''

''Açıkçası bu yapılmaya başladığından beri Kanada'nın sera gazı emisyonları da arttı.''

Vettel, bu madenciliğin nispeten yeni bir gelişme olduğunu, dünya çapında çevre sorunlarına yönelik farkındalığın zaten yüksek olduğu bir zamanda ortaya çıktığını vurguladı.

''Bu alan, okuduğum kadarıyla, sanırım 20 yıl kadar önce kurulmuştu. Sanırım başbakan, başka hiçbir ülkenin bu kaynakları bulup almayacağını söyledi.''

''Prensip açısından bakıldığında her ülkenin, her insanın kendi görüşleri ve duruşları olduğunu düşünüyorum. Kişisel görüşüm ise buna katılmadığım. Dediğim gibi, fosil yakıtların sona ereceği yönünde çok bilim var ve şimdi bunlara artık izin verilmemesi gereken bir zamanda yaşıyoruz.''

''Bu yüzden, ilk etapta neler olup bittiğine dair farkındalığı arttırmanın temel düşünüyorum. Bence Kanada'daki ve dünyadaki birçok insan bunu bilmiyor ve bu sadece küçük bir jest.''

''Bu hafta sonu özel bir kaskımız da olacak, kask gerçeği vurgulayacak Bunun sadece gelecek nesilleri ve büyüdüklerinde onunla ilgilenmeleri için ellerine bırakacağımız dünyayı düşünmek. Bence ona bakmak ve onu yok etmemek adil bir şey.''