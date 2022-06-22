Vettel, Kanada GP'de tartışmalı "iklim cinayeti" kask tasarımını kullanmadı

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Vettel'in Gilles Villeneuve pistinde cuma ve cumartesi günleri takmış olduğu kask tasarımı büyük dikkat çekmişti. Vettel yarışta bu tasarımı kullanmazken, Aston Martin pilotlarına bu konuda herhangi bir direktif vermediğini açığa çıkardı.

Vettel'in kaskında ve tişörtünde "Katran kumları madenciliğini durdurun" ve "Kanada'nın iklim cinayeti" mesajları yer alıyordu. Aston Martin Takım Patronu Mike Krack, pilotlarına bu kaskı takmaması yönünde talimat verdikleri iddialarını yalanladı.

Krack, "Hayır, hayır. O, tişörtü ve kaskıyla farkındalık yaratmak istedi. Bir süre sonra farkındalığın oluştuğuna karar verdi ve o kaskı çıkardı. Her gün aynı tişörtü giyemez ya!" diyerek bu iddiaları yalanlamış oldu.

Vettel, özel kask tasarımını bırakarak sezon başından beri kullandığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası hazırlattığı "Savaşa hayır" temalı kaskına geçiş yaptı. Vettel'in o kask tasarımı da, üzerinde yer alan bayraklar nedeniyle tartışma yaratmıştı ve Vettel düzenleme yapmak zorunda kalmıştı.

Krack, Vettel'in son senelerde gittikçe artan politik tasarımları öncesinde takımı bilgilendirdiğini söyledi.

Krack, "O, normalde yaptığı şeyler konusunda bizi bilgilendirir ve biz de nasıl yapacağı konusunda onunla anlaşmaya varırız. Son haftalarda bu tür şeylerin normalde Cuma ya da Cuma ve Cumartesi kullanıldığını gördünüz. Burada da öyle oldu. Ancak o kendi kararlarında özgür. Yaptığı şeyler hakkında konuşuyoruz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images