Vettel: "Japonya'daki ilk gün keyif vericiydi"

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Sebastian Vettel, bu hafta sonu kariyerinde son kez "en sevdiği" Suzuka'da piste çıkacak ve cuma günkü antrenman turlarında ilk ona giremedi.

Alman pilot, cuma gününün ardından şöyle dedi: "Bu yıl takvimde Almanya Grand Prix'si yok ama tribünlerden gelen inanılmaz destek ve Alman bayraklarının bolluğu, bana kendi evimde yarışıyormuşum izlenimi verdi. Bu kadar çok destek görmek harika."

"Pistte yol tutuşu çok iyi olmasa da sürüş yapmak çok eğlenceliydi. Burası ıslak zeminde bile harika bir pist ve ben de çok eğlendim."

"İyi bir tur zamanı kaydetmek için en uygun zamanda piste çıkmak gerekiyordu ama bugün bunu düşünmedik"

"Muhtemelen kuru zeminde geçmesi beklenen yarın için kullanabileceğimiz çok şey yok. Fakat yine de ikinci seansta bazı şeyleri test ettik ve bunlar bizi biraz daha iyi bir yöne götürebilir."

Lance Stroll ise yağmurlu bile geçse cuma gününden iyi dersler çıkardıklarını söylüyor.

"Bugünkü yağmurlu havaya rağmen pistte bazı şeyler öğrenmeyi başardık."

"Pazar günü yağmur ihtimali devam ediyor fakat yarın kuru zeminde geçeceği için her şeye baştan başlayacağız."

"Eğer yarışta da koşullar bu şekilde olursa, bugün öğrendiklerimiz kesinlikle faydalı olacak."

"Ne olursa olsun buraya dönmeyi seviyorum; Buradaki enerji ve bu şartlarda dahi sürüş yapmak harika."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images