Vettel, Japonya GP sıralama turlarındaki telsiz mesajını açıkladı

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Bu sezon beşinci kez Q3'e kalabilen Vettel, bunu Daniel Ricciardo'nun sadece 0.003 saniye önünde kalarak başarırken, seansı dokuzuncu bitirdi.

İkinci bölümün sonunda Vettel takım telsizinden şunları söyledi: "İyi bir seans oldu çocuklar. Gerçekten keyif aldım. Bu pist diğerlerinden çok daha iyi. Arigato gozaimasu Suzuka. Teşekkür ederim. Burayı özleyeceğim."

Vettel Perşembe günü üç yıl aradan sonra F1'in Japonya'ya dönüşünden duyduğu heyecanı dile getirmiş, hatta gelecekte Suzuka'da yarışmak için emeklilikten bir defaya mahsus dönebileceğini belirtmişti.

Sıralama sonrası konuşan Vettel, sözlerini şöyle açıkladı: "Tüm sıralama turlarından büyük keyif aldım."

"Q2'ye kalmak için çok sıkı çalıştık ve sonra Q3 için daha da sıkı çalışmamız gerekti. Bizim için harika bir gündü, harika bir seanstı."

"Burada çok fazla destek görüyorum, ki bu harika bir şey. Çok büyük bir pozitif enerji var, insanlar geri döndüğümüz için çok mutlu görünüyorlar"

"Etrafta bir sürü Alman bayrağı vardı ve teşekkür etmek doğru olandı."

Fans of Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

'Arigato' yorumunun önceden planlanmış bir şey olup olmadığı sorusuna Vettel, "Hayır, spontane gelişti."

"Burası bana o kadar keyif verdi ve aracın içinde o kadar iyiydim ki teşekkür etmek adına bunun en iyisi olacağını düşündüm." şeklinde cevap verdi.

Pazar günkü yarışa takım arkadaşı Lance Stroll'ün 10 sıra yukarısında başlayacak olan Vettel, Suzuka'nın başarılı olmayı beklemedikleri bir pist olduğunu söylüyor.

Vettel, "Burası kâğıt üzerinde bizim pistimiz değil. Çok büyük bir arka kanada ve çok fazla sürüklenmeye sahibiz. Bilmiyorum, belki de biraz Suzuka'nın getirdiği güçten kaynaklanıyordur!"

"İkinci bölümde turu tamamladıktan sonra da söyledim, gerçekten iyi bir turdu ve çok mutluydum."

"Üçüncü bölümde daha da hızlı gidebildim ama o zaman kimseyle yarışmıyorduk çünkü diğer herkesin bizden daha hızlı olması gerektiğini biliyorduk."

"Lando'yu [Norris] geçtik çünkü biraz talihsizlik yaşadı ama genel olarak çok iyi bir seanstı." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images