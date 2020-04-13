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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"

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Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 13:23

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takımın barındırdığı İtalyan kültürünün pek çok insan tarafından yanlış anlaşıldığını ve takımın ana felsefesinin şampiyonayı kazanmak olduğunu söyledi.

Alman pilot bu sene itibariyle Ferrari ile altıncı yılına girecek. Her ne kadar Maranello merkezli takımla pek çok yarış galibiyeti almış olsa da Vettel, Ferrari ile dünya şampiyonluğuna ulaşamadı. 

Pek çok insan, Britanyalı takımlara karşı olan bu başarısızlığı Ferrari'nin kültürüne bağlıyor olsa da, Vettel bu fikri çok ucuz bulduğunu söyledi. 

Alman pilota göre F1'de başarı yakalamayı sağlayan gizli özelliklerin Ferrari'de bulunduğunu söyledi.

Motorsport.com'a yaptığı özel röportajda konuşan Vettel şunları söyledi: "Bu takımın güçlü yanı Ferrari'ye olan tutku. Bence insanları her gün işe getiren ana sebep bu. Bu da tamamen markanın geçmişi ile alakalı. Ve o tarihin bir parçası olmak ile alakalı."

"İçeride çok İtalyan bir takım, İtalyanlara özgü kurallara ve geleneklere sahip, ki kendi değerlerini korumaları çok güzel bir şey. Ama aynı zamanda gayet modern bir takım."

"Bence bu durum bazen yanlış anlaşılıyor, çünkü İtalya'ya baktığınızda onlar da birçok şey konusunda, 'la mamma' durumları gibi şeylerde gelenekçi bir yaklaşımdalar." 

"Ancak insanlar hâlâ ileri görüşlü be bence takımda büyük, genç yeteneklere sahibiz. İnanılmaz ve yaratıcı fikirlerle dolu insanlar var ve istediğimiz sonuçları alamamamız bizde hayal kırıklığı yaratıyor."

"Bu yüzden konsantre olup işimizi yapmalıyız, çünkü inanıyorum ki bir gün istediğimiz yere varacağız."

Vettel, takım arkadaşı Charles Leclerc karşısında zorlu bir 2019 sezonu geçirmesine rağmen, Ferrari ile şampiyona kazanmaya olan tutkusunun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

"Hedefimiz hala aynı, çünkü en üstteki takım biz değiliz." diyen Vettel ekledi: "Mercedes bizi son yıllarda yendi, bu yüzden hedefimiz hiç değişmedi, hala en iyisi olmak için çabalıyoruz."

"Pek çok yarışa çıktık ve pek çok deneyim kazandık. Bence yaşadığımız mükemmel anlar da vardı pek güzel olmayan anlar da vardı, ancak amacımız hâlâ aynı ve amaca ulaşmak için olan hedefimiz belli, Ferrari ile kazanmak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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