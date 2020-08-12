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Formula 1 / Son dakika

Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek

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Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
12 Ağu 2020 12:59

Sebastian Vettel, Ferrari'nin Silverstone'dan sonra yaptığı incelemede aracında küçük bir hata bulmasının ardından İspanya GP'de yeni şasiye geçecek.

Vettel, Silverstone'da gerçekleştirilen iki yarışta da oldukça kötü performanslar sergiledi ve ne sıralamalarda, ne de yarışlarda 10. sıradan daha yukarıya yükselemedi.

Vettel, aracında güven eksikliği duyduğunu söylemişti ve 70. Yıl Dönümü GP'nin ilk turunda attığı spinle gerilemekten kurtulamadı.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Vettel'in yaşadığı sıkıntıları aşabilmesi için şasi değiştirmeyi değerlendirdiklerini söylemişti. Ferrari bu değişikliği doğruladı.

Şasi Mühendisliği Bölümü Başkanı Simone Resta yapmış olduğu açıklamada, "Sebastian yeni şasiye geçecek çünkü Silverstone'daki yarıştan sonra yaptığımız analizde, bordüre sert vurması nedeniyle araçta küçük bir sorun oluştuğunu bulduk."

"Bunun performans üzerinde etkisi pek olmaz ancak değiştirmek mantıklı olan karardı." dedi.

 

Ferrari, sezonun ilk 5 yarışında geçen seneye göre düzlük hızında olan düşüşün de etkisiyle galibiyet mücadelesi veremedi.

Buna karşı Charles Leclerc iki defa podyuma çıkarken son yarışta tek pit stopla 4. olmayı başardı.

Resta, İspanya'da Ferrari'yi zor bir hafta sonu beklediğini ancak sıcak koşullarda benzer sonuç alabileceklerini söyledi.

Resta, "Barcelona'ya Şubat ayında testlerde yaşadıklarımıza bakarak kolay bir hafta sonu olmayacağını bilerek geliyoruz."

"Buna rağmen, şu ana kadar geride kalan 5 yarış hafta sonunda aracın performansını iyileştirmek ve tüm potansiyelini kullanabilmek için çok sıkı çalıştık."

"Burada çok daha sıcak koşullar olacak.  Pist sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması bekleniyor."

"Bu, özellikle lastiklerin davranışları açısından son iki Silverstone yarışında gördüğümüz gibi önemli bir faktör olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
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Editör Luke Smith

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