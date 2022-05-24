Vettel: "İspanya güncellemesinin bizi hemen ileri götürmeyeceğini biliyorduk"

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Aston Martin, Barselona'ya yeni bir güncelleme paketi getirdiği için herkes kendilerinden büyük bir adım bekliyordu.

Ancak İngiliz ekip, güncelleme paketine rağmen önceki yarışlardan farklı bir performans sergileyemedi ve hafta sonunu puansız kapattı.

Vettel yarışta puan alabilmek için diğerlerinin aksine çift pit stop tercih etti ve buna rağmen 11. sırada finiş gördü.

Vettel, şöyle konuştu: "Yarış tamamen lastikleri ve yol tutuşu yönetmeye çalışmakla ilgiliydi çünkü sıcaktan dolayı pist çok kaygandı."

"Herkesin lastikleri parçalanıyordu ve çok fazla aşınma vardı. Hemen hemen herkes erkenden pite girdi ve bu yüzden çift pit stop stratejisini seçerek fark yaratmaya çalıştık. Sonunda çok fazla bir fark yarattığını düşünmüyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Sonuç olarak puan mücadelesi verebilecek tempomuz yoktu. Fakat denedik ve ve 11. sıra pek iyi bir sonuç olmasa da iyi bir yarış çıkardık."

"Bu yeni paketin bizi hemen bir anda ileri taşımayacağını biliyorduk ancak gelecek için daha iyi bir yön olduğu ortada. İlerleme kaydediyoruz ve gelişiyoruz. Önemli olan da bu."

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll için daha da kötü bir yarış oldu ve bir spin attığı 66 turluk yarışta ancak 15. olabildi.

Stroll, yarışın ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "İlk virajda Pierre Gasly'i geçerken aramızda yaşanan temasın ardından gerçekten zor bir yarış oldu."

"Aracı kontrol ettirmek için pite girmek zorunda kaldım ve bana 30 saniyeye mâl oldu."

"Olumlu tarafa bakarsak, aracın sıralama turlarına kıyasla daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim."

"Şimdi hafta sonu boyunca yaptıklarımızı analiz etmeli, sonuçlar çıkarmalı ve tüm bilgileri Monako'da kullanmalıyız."

"Orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Monako özel bir yarış ve tekrar piste çıkmak heyecan verici olacak."