Vettel: "Arrivabene'nin değeri anlaşılmadı"

Ferrari, 2014 yılıyla birlikte büyük bir yeniden yapılanmaya giderek Maurizio Arrivabene'yi takım patronluğuna getirmişti.

Ancak 2018 yılında kaçan şampiyonluğun ardından teknik direktör Mattia Binotto ile anlaşamayan takım patronu Arrivabene ile yollar ayrıldı. İtalyan patronun yerine de Binotto getirildi.

Binotto önderliğindeki 2019 yılında takım inişli çıkışlı bir yıl geçirdi ve bu yıl da adeta dibe vurdu.

İtalyan patron, başarısız performansın ardından teknik tarafa daha fazla ağırlık vermeye başladı ve son iki yarışta takım patronluğu görevini Sportif Direktör Laurent Mekies üstlendi.

İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan Vettel, iki kişiden çok çok şey öğrendiğini söyledi.

Bunlardan ilki Marchionne'ydi.

"Sergio bana telefonda 'Neden birlikte bir şeyler inşa etmiyoruz, Ferrari'nin kazanmasına yardım etmek ister misin?' diye sordu ve ona 'Evet' dedim."

"Çok güçlü bir adamdı, bazen aceleciydi ve F1 üzerinde de çok etkisi vardı. O kolay bir adam değildi, onunla tartışmak hiç kolay değildi. Herkes ona saygı duyardı. Bir anda gitmesi şoke ediciydi."

İkinci isimse Arrivabene'ydi.

"Maurizio, takımın yeniden yapılandırılmasında çok önemli bir rol üstlendi ve maalesef bu, dışarıdan anlaşılamadı."

"Bazı zorluklar yaşamamıza rağmen onunla kendimi rahat hissettim. Karmaşık dönemlerle karşı karşıya kaldık ama aramızda her zaman güven ilişkisi vardı."

"Hedefe yaklaştığınızda ve oraya ulaşamadığınızda, takım patronu olmak zordur. Maurizio'dan çok şey öğrendim."

Ve Vettel için Ferrari'den ayrılık vakti yaklaşıyor. Alman pilot, bunun duygusal olacağını inkar etmiyor.

"Ferrari dönemim fena değil, ama daha da iyi olabilirdi. 14 galibiyet aldım ve bu sadece bir rakam. Muhtemelen en iyi zaferim 2015 Malezya'ydı. İkinci yarıştı, harika bir başlangıçtı. 2017 Monako da güzeldi, çok rekabetçi bir araçla kazanmıştık. Ertesi yıl daha fazla potansiyeli olan bir aracımız vardı. Ancak sezon sonunda yeterince gelişemedik."

"Gayet iyi hatırlıyorum. 29 Kasım 2014'te Fiorano'ya geldim. Heyecanlıydım. Ama aynı zamanda çok yoğun bir program vardı. Zaten orada Toro Rosso ile sürüş yapmıştım, ama kırmızı renk her şeyi değiştiriyor... Asla unutmayacağım. Olan hiçbir şeyi silemezsiniz. Her zaman hisler olacak, ister kötü isterse de iyi olsun, hep olacaklar. Ferrari bende, her zaman bana eşlik edecek olan muazzam dostluklar ve insani değerler bıraktı."