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Formula 1 Emilia Romagna GP

Vettel, Imola'da Senna'nın 1993 McLaren F1 aracını kullanacak

Sebastian Vettel, Brezilyalı Formula 1 ikonuna bir saygı duruşu olarak Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde Ayrton Senna'nın 1993 model McLaren'ini kullanacak.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Sebastian Vettel, McLaren-Ford MP4/8

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Senna'nın hayatı, üç kez dünya şampiyonu olan pilotun 1 Mayıs 1994'te San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği ölümcül kazanın 30. yıldönümünde bu hafta kapsamlı bir şekilde kutlanıyor.

F1 takviminde Miami Grand Prix'sinden sonra sıradaki Imola pisti, kaçınılmaz olarak merhum Brezilyalı pilot için daha fazla anma törenine sahne olacak.

Senna'nın 1993 model McLaren MP4/8'ine sahip olan dört kez dünya şampiyonu Vettel, kahramanlarından biri olan Senna'ya saygı duruşu olarak, Imola'daki yarış gününde aracı bir demo için çıkaracağını açıkladı.

Vettel Instagram videosunda "Ayrton Senna sadece yarışların gördüğü en iyilerden biri olduğu için çok değer verdiğim bir sürücü değil, aynı zamanda büyük bir merhamet adamıydı."

"Kazasının üzerinden 30 yıl geçti ve Ayrton'a saygılarımı sunmak istiyorum."

"Onun arabası McLaren MP4/8'i sürmek üzere Grand Prix için Imola'da olacağım. Umarım 19 Mayıs Pazar günü görüşürüz." dedi.

F1 tarihine duyduğu büyük ilgiyle tanınan Vettel, MP/8'in yanı sıra Nigel Mansell'in 1992 Williams FW14B'sini de satın aldı ve 2022'de F1'den emekli olmasından bu yana çeşitli vesilelerle sergiledi.

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Aynı zamanda bir çevreci ve biyoçeşitlilik savunucusu olan Alman pilot, geçen yıl Goodwood'daki Hız Festivali'nde eski F1 araçlarını Race without a Trace bayrağı altında karbon-nötr biyoyakıtlarla çalıştırdı. Daha önce de Silverstone'da Williams'ın tanıtımını yapmıştı.

Vettel, program hakkında şunları söyledi: "Ben tutkulu bir yarışçıyım ve bugün ve gelecekte ikonik yarış otomobillerini sürmekten keyif almaya devam etmemiz, ancak bunu sorumlu bir şekilde yapmamız benim için önemli."

MP4/8, 1992 sonunda Honda'nın motor tedarikçisi olarak ayrılmasından sonra McLaren'in ilk otomobiliydi. Güçsüz bir Ford V8 müşteri motoruna sahipti, ancak Senna'nın ellerinde yine de Alain Prost'un baskın Williams-Renault'su ile birkaç kez rekabet etmeyi başardı.

Senna, Fransız pilotun ardından şampiyonada ikinci sıraya yükselme yolunda beş galibiyet aldı ve Donington'daki Avrupa Grand Prix'sindeki efsanevi ıslak hava zaferi F1'in tüm zamanların en ikonik performanslarından biri olarak görüldü.

İsveç'teki 2023 Şampiyonlar Yarışı'na katılması dışında Vettel, 2022 sonunda F1'den ayrılmasından bu yana rekabetçi bir şekilde yarışmadı.

Mart ayında Porsche'nin Le Mans Hypercar'ını Aragon'daki bir dayanıklılık testinde test etti ve Porsche 963 prototipiyle iki grand prix mesafesini tamamladı.

Porsche Penske takımı 36 yaşındaki pilotun performansından etkilendi ancak Vettel'in bir gün markanın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Le Mans 24 Saat'in merkezinde yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil.

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