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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Vettel: "Imola'da karşımıza çıkan her fırsatı iyi şekilde kullandık"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Imola'da aldıkları sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söylerken, karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirdiklerini belirtti.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Vettel: "Imola'da karşımıza çıkan her fırsatı iyi şekilde kullandık"
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Aston Martin, Imola'da bu yılki puan hasretine son verdi ve her iki pilot da puan barajı içerisine girerek, İngiliz ekibe önemli puanlar getirdi.

Aston Martin aracı yüksek hızlarda dalgalanma yaşıyor ve takım, henüz bu sorunun üstesinden gelmeyi başaramadı. Emilia Romagna GP'de tabanı daha sert hale getirmeye çalışan Aston Martin, aynı zamanda bir dizi güncelleme daha yaptı.

Ancak Sebastian  Vettel'e göre puan kazanmalarını sağlayan şey güncellemeler ya takımın iyi performansından ziyade fırsatları en iyi şekilde kullanmalarıydı.

Vettel, "Sanırım sadece önümüze çıkan fırsatları değerlendirdik. Bazı rakiplerimiz hata yaptı ama biz bunlardan kaçındık ve çok iyi bir yarış çıkardık. Aynı zamanda lastikleri iyi çalıştırdık ve doğru zamanda kuru zemin lastiğine geçtik."

"Bu tür şartlarda lastiklerin hızlı çalışmasını sağlayarak büyük bir fark yaratabileceğimi hissediyorum. Fakat arkamızda daha hızlı araçlar vardı ve lastikleri sonuna kadar idare etmemiz gerekiyordu. Başarabileceğimizden emin değildim ama başardık."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Açık ve doğru hareket ettik, bu yüzden beklenenden fazlasını başardık. Aracımız normal şartlarda puan için savaşmamıza izin vermiyor fakat bugün bir fırsatımız vardı ve bunu kullandık."

"Bizim için iyi bir yarıştı. Her iki araçla da puan almak adına koşullardan faydalandık. Hata yapmadık ve iyi bir yarış çıkardık." dedi.

Takım patronu Mike Krack de dört kez dünya şampiyonunun yorumlarına katılıyor.

"Aracımızın eskisinden çok daha hızlı olduğunu düşünmüyorum. Belki biraz gelişmiş olabiliriz ama sprint yarışının nasıl geçtiğine bakarsak, orada sürekli savunma yapmamız gerekiyordu. İlk on içinde bitirme şansımız yoktu."

"Pazar günkü zorlu koşullardan tam anlamıyla yararlanmalıydık. Yarış kuru zeminde yapılsaydı bizim için zor geçerdi. Ancak cuma günü antrenman da kuruyan pistte yapılmıştı ve hem sürücüler hem de takım olarak çok iyi bir iş çıkardık."

"Bu nedenle ayı şeyi yarışta denemekte kararlıydık. Eğer hata yapmadan çalışmayı başarırsak, rakiplerimiz de hatalar yaparsa, o zaman puan kazanma şansımız olacağını biliyorduk."

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