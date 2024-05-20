Vettel, Imola'da Avusturya bayrağını açarak "Senna'nın yarım kalan işini tamamlamış"

Avusturyalı Ratzenberger'in kaza yapıp hayatını kaybetmesinden bir gün sonra yani 1 Mayıs 1994'te Ayrton Senna da hayata gözlerini yummuştu.

Rubens Barrichello'nun antrenmanlarda yaptığı büyük kaza ve Ratzenberger'in vefatı, o dönem Williams pilotunu derinden yaralamıştı.

Görevliler, Senna'nın kaza yapan aracının enkazında, Ratzenberger'i anmak için yarış sonunda açmayı planladığı bir Avusturya bayrağı buldu.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, geçen hafta sonu Imola'da McLaren MP4/8 ile hem Senna hem de Ratzenberger'i anmak için özel bir gösteri sürüşü hazırladı.

Sürüş sırasında hem Brezilya hem de Avusturya bayraklarını sallayan Vettel, bunu Senna'nın "yarım kalan işini bitirmek için" yaptığını açıkladı.

Vettel, “Brezilya bayrağı'nın nedeni açıktı, çünkü bu onun yarışlardan sonra yaptığı bir şeydi."

“Fakat Senna'nın Avusturya bayrağıyla ilgili hikayesini de biliyorum. İşi bitirmeye çalışmanın doğru olup olmadığını düşündüm."

“Bu asla bitmeyecek, zaten mesele bitirmek de değil, sadece insanların hatırlamasını sağlamak."

“Bayrağı çıkardığımda çok özel hissettim, her ikisini çıkardığımda daha da özel hissettim. Benim için çok özel ve çok anlamlı bir hafta sonuydu.” dedi.

Sebastian Vettel drives Ayrton Senna's McLaren MP4/8 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin ile geçirdiği 15 yılın ardından 2022 sonunda F1'den emekli olan Vettel, bu sürüşün kendisini çok etkilediğini söyledi.

Tifosi tarafından coşkuyla karşılanan gösterinin kendisini gözyaşlarına boğup boğmadığı sorusuna Vettel şu yanıtı verdi: “Evet, kesinlikle."

“Kelimelerle ifade etmek zor, sanırım pistte tek başıma olmama ve yarışmıyor olmama rağmen direksiyon başında hissettiğim en güçlü duygulardan biriydi."

“İnanılmazdı. Bayrakları kaldırdığımda, gerçekten inanılmaz hisler yaşadım."

“Fikrimi dile getirme ve Senna ailesini davet etme cesaretini gösterdiğim için mutluyum. Bununla ilgili sadece olumlu geri dönüşler aldım."

“Büyük bir merhameti vardı ve fikirlerini söyleyecek kadar cesaretliydi. Eğitimi teşvik ediyordu, ülkesindeki yoksullukla mücadele etmeye çalışıyordu."

“O dönemde yaptıklarıyla hem bir insan olarak hem de bir yarış pilotu olarak her şeyin önündeydi."

“Yetişmekte olan genç sürücülerle paylaşılması gereken çok önemli ve güçlü bir hikâyesi var."