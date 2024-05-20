Vettel, Imola'da Avusturya bayrağını açarak "Senna'nın yarım kalan işini tamamlamış"
Sebastian Vettel, Imola'da sürüş yaparken Avusturya bayrağını açmasının temel nedeninin Ayrton Senna'nın Roland Ratzenberger için planladığı anma töreni planını yerine getirmek olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Avusturyalı Ratzenberger'in kaza yapıp hayatını kaybetmesinden bir gün sonra yani 1 Mayıs 1994'te Ayrton Senna da hayata gözlerini yummuştu.
Rubens Barrichello'nun antrenmanlarda yaptığı büyük kaza ve Ratzenberger'in vefatı, o dönem Williams pilotunu derinden yaralamıştı.
Görevliler, Senna'nın kaza yapan aracının enkazında, Ratzenberger'i anmak için yarış sonunda açmayı planladığı bir Avusturya bayrağı buldu.
Dört kez dünya şampiyonu Vettel, geçen hafta sonu Imola'da McLaren MP4/8 ile hem Senna hem de Ratzenberger'i anmak için özel bir gösteri sürüşü hazırladı.
Sürüş sırasında hem Brezilya hem de Avusturya bayraklarını sallayan Vettel, bunu Senna'nın "yarım kalan işini bitirmek için" yaptığını açıkladı.
Vettel, “Brezilya bayrağı'nın nedeni açıktı, çünkü bu onun yarışlardan sonra yaptığı bir şeydi."
“Fakat Senna'nın Avusturya bayrağıyla ilgili hikayesini de biliyorum. İşi bitirmeye çalışmanın doğru olup olmadığını düşündüm."
“Bu asla bitmeyecek, zaten mesele bitirmek de değil, sadece insanların hatırlamasını sağlamak."
“Bayrağı çıkardığımda çok özel hissettim, her ikisini çıkardığımda daha da özel hissettim. Benim için çok özel ve çok anlamlı bir hafta sonuydu.” dedi.
Sebastian Vettel drives Ayrton Senna's McLaren MP4/8
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin ile geçirdiği 15 yılın ardından 2022 sonunda F1'den emekli olan Vettel, bu sürüşün kendisini çok etkilediğini söyledi.
Tifosi tarafından coşkuyla karşılanan gösterinin kendisini gözyaşlarına boğup boğmadığı sorusuna Vettel şu yanıtı verdi: “Evet, kesinlikle."
“Kelimelerle ifade etmek zor, sanırım pistte tek başıma olmama ve yarışmıyor olmama rağmen direksiyon başında hissettiğim en güçlü duygulardan biriydi."
“İnanılmazdı. Bayrakları kaldırdığımda, gerçekten inanılmaz hisler yaşadım."
“Fikrimi dile getirme ve Senna ailesini davet etme cesaretini gösterdiğim için mutluyum. Bununla ilgili sadece olumlu geri dönüşler aldım."
“Büyük bir merhameti vardı ve fikirlerini söyleyecek kadar cesaretliydi. Eğitimi teşvik ediyordu, ülkesindeki yoksullukla mücadele etmeye çalışıyordu."
“O dönemde yaptıklarıyla hem bir insan olarak hem de bir yarış pilotu olarak her şeyin önündeydi."
“Yetişmekte olan genç sürücülerle paylaşılması gereken çok önemli ve güçlü bir hikâyesi var."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hamilton: "Umarım belgeselim tüm gençlere ilham olur"
Symonds; Senna, Schumacher ve Alonso'yu karşılaştırdı
McLaren, aracının halosunda Senna'nın logosunu ve adını taşıyacak
Son Haberler
Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"
F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar