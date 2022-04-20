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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Imola'ya geri döndükleri için mutlu olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"
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Sebastian Vettel, bu yılki ilk iki yarışı kaçırmasının ardından Melbourne'de pistlere dönmüş ancak onda da sorunlu bir hafta sonu geçirmişti.

Fakat Alman pilot, sıradaki yarış Emilia Romagna GP için gayet heyecanlı görünüyor.

"Imola, pilot ve aracın kendisi için gerçek bir testtir ve bana göre her F1 pistinde olması gereken şey de budur."

"Imola'da zemin etkili araçlarla yarışacağımızı hayal edemezdik. Bunu yapacak olmak çok özel bir şey, sanki 1980'lere geri dönmek gibi, ki bu harika."

"Artık araca geri dönmeyi ve ritim yakalamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Imola daha önce hiç sprint yarışına ev sahipliği yapmadı. Bu yüzden nasıl geçeceğini görmek için epey heyecanlıyım."

Lance Stroll ise sprint yarışıyla ilginç bir hafta sonu bekliyor.

Kanadalı pilot, "Imola'nın F1 takvimine geri dönmekle kalmayıp, yeniden düzenli olarak yarıştığımız klasik pistlerden birisi haline gelmesi harika."

"Bu, eski tarz bir pist. Çok az kaçış alanı var ve buradaki tur hem hızlı hem de akıcı olduğu için, araca doğru ayarları yapmalısınız. Bu yüzden her şey cesaret göstermeye ve sınırları olabildiğince hızlı ve tutarlı şekilde bulmaya bağlı."

"Formula 1'in sprint yarışlarla ilgili değişikliklerinin yarış hafta sonunu nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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