Vettel: “İlk virajda zorlandım”

Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel, sıralama turlarında 11. sırada yer aldı, ancak Lewis Hamilton'ın cezasıyla beraber yarışa 10. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Alman sürücü, “İlk virajda zorlandım ve 0.2 saniye kaybettim. Muhtemelen de son bölüme kalmayı bu yüzden kaçırdık.”

“Islak bir bölüme temas ettim ve o virajda apeksle iyi bir arkadaşlık kuramadım. Bu yüzden bunu incelemem gerekiyor.”

“Yani ilk viraj tamamen kuru değildi ve dediğim gibi, ıslak bölgeleri tam olarak anlayamadım. Orada sorun yaşamamak biraz da şansla ilgiliydi. Birkaç şey denedim ancak işe yaramadı.”

“Hak ettiğimiz yer de 10. sıra civarıydı diye düşünüyorum. Yarın daha iyi olmaya çalışacağız.”

“Geçen seneki kaygan koşullardan çok da şikayetçi değildim. Durum herkes için aynıydı. Bu yıl ise çokça yol tutuş var. Ancak durum yine herkes için aynı.” ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images