Vettel: "İlk turda Bottas'ın arkasında sıkışıp kalmak, tüm yarışı mahvetti"

Alman pilot, 10. başladığı yarışta, Valtteri Bottas'ın kötü startından olumsuz etkilendi ve ilk virajda dışarıya doğru açılmasının ardından 17. sıraya kadar düştü.

Yine de günü 10. bitirip, bir puan alan Vettel, şöyle dedi: "Yarışın başlangıcı pahalıya patladı. İlk virajdan sonra grubun arkasına düşük ve 17. sıradan makul bir ilerleme kaydettik. Ancak daha fazla puan alma şansını da potansiyel olarak kaybetmiş olduk."

"Valtteri kötü bir başlangıç yaptı ve gidecek hiçbir yerim olmadığı için sıkışıp kaldım. Sonrasında çok fazla toz vardı."

"Etrafım araçlarla doluydu ve biraz pozisyon kazanmaya çalışırken, ilk virajın girişinde aracın kontrolünü kaybedip dışarıya açıldım ve tüm pozisyonları kaybettim çünkü içerideki araçlara yol vermek zorunda kaldım. Gerçekten çok zordu."

"Bugün aracın hızı oldukça iyiydi, önümüz açık olduğunda, yumuşak lastiklerle öndekilerle aynı hızda gidebiliyorduk. Bir şekilde ilk ona da geri döndük ve makul bir yükseliş gerçekleştirdik."

"AlphaTauri sürücülerini geçtik, bir McLaren'ı geçtik. Gerçekten güçlü bir yarıştı ancak startta geriye düşmek acı verici."

İlk virajdaki durumu biraz daha açması istendiğinde Vettel, "Oraya yaklaşırken etrafımda bir sürü araç vardı ve ortada sıkışıp kalmıştım. Dışarıdan dolaşmaya çalıştım ama pist beklediğimden daha kirliydi ve virajı genişten dönmek zorunda kaldım."

"Yani sinir bozucuydu. Çünkü araç hızlıydı, özellikle temiz havadayken çok iyiydi ve bu sayede 10. sıraya geri döndük. İlk turdan sonra güçlü bir yarış çıkardık, iyi bir ilerleme kaydettik ama dediğim gibi, ilk turda geri düşmek acı verici."

"Bugün her iki aracı da puan alırken görmek harikaydı. Bu yüzden hafta sonundan çıkarabileceğimiz pek çok pozitif şey var." dedi.

Aston Martin, Lance Stroll'ün altıncılığıyla birlikte Fransa GP'den sonra ilk kez iki araçla birden puan aldılar.

Vettel, "Her iki araçla da puan almamız iyi oldu. Hedefimiz buydu, tempo açıkça çok güçlüydü. Yani daha fazla puan alma şansını ilk virajda kaçırmak gerçekten üzüntü verici oldu." dedi.

Suudi Arabistan yarışını sabırsızlıkla bekleyip beklemediği sorusuna Vettel, "Hayır, yani bilmiyorum. Bu yeni bir pist ve bakalım neler olacak." cevabını verdi.