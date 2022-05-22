Vettel, ilk seansta elense de Aston'un konsept değişikliğinden memnun

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Sezona araç performansı ve sürüşü açısından hayal kırıklığıyla başlayan Aston Martin, İspanya GP hafta sonuna B versiyon denebilecek kadar fazla yeniliğe sahip AMR22 ile geldi.

Bu konsept, Red Bull'un 2022 aracına çok benzemesi nedeniyle dikkat çekti ve FIA çok geçmeden incelemeler yaptı ancak tasarıma onay verdi.

Vettel antrenmanlarda rekabetin içerisinde yer alsa da her iki Aston Martin pilotu sıralamalarda ilk seansta elenmekten kurtulamadı.

Q3'e geçmeyi uman ancak bir türlü istediği dengeyi bulamayan Vettel sıralamalarda 16. olurken Stroll 2 sıra daha geride kaldı.

Vettel, "Tur zamanlarına bakarsanız öncekilerden pek farklı değil. Ancak doğrudan performans konusunda büyük bir fark olmayacağını biliyorduk."

"Ancak bu konsepte inanıyoruz. Daha fazlasının geleceğinden eminiz. Henüz daha erken bir aşamadayız. Temelde henüz daha dün sürdüğümüz yeni bir araca sahibiz, yani farklı bir araca."

"Hâlâ aracı keşfediyorum. İyi hislere sahip olduğumu düşünmüştüm ancak sıralamalarda yavaş kaldım. Aracın dengesinin kötü olması nedeniyle arka tarafı hissetmekte, aracın arkasına güvenmekte zorlandım. Arka taraf çok fazla oynuyordu."

"Antrenmanlarda sahip olduğumuz ya da olması gerektiğini düşündüğüm hıza sahip değildim." dedi.

Vettel, bundan böyle hem kendisinin hem de takımın, nasıl daha fazla performans çıkarabileceklerini bulmak için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

Vettel, "Yeni bir sayfadan başladık. Temelde aracı dün ilk defa piste çıkardık. Bu yüzden daha önce olduğundan çok farklı. Ancak bunun doğru yol olduğundan eminim."

"Tamam, laptopun harika olmadığını biliyorum ancak sıcak olduğunu biliyordum. İlk turun ardından kimsenin tur zamanı açısından harika olmadığını gördüm. Şaşırdım çünkü bugün daha iyi başlamayı ve 10. sıra civarında olmayı bekliyordum." dedi.