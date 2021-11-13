Vettel: "İlk ona kalacak hızımız yoktu"

Sebastian Vettel, Brezilya GP sıralama turlarında 12. en iyi zamanı yaptı ve tempo olarak son bölüme kalmaktan uzak görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Alman pilot şöyle dedi: "Maalesef bugün ilk ona girmemize yetecek hızımız yoktu. Fakat genel olarak iyi bir sıralama turları geçirdiğimizi düşünüyorum."

"Belki 0.1 saniye kadar daha iyi olabilirdik ama bunun ilk 10 için yeterli olacağını düşünmüyorum. Son turumda küçük bir hata olsa da sonuç üzerinde fark yaratmadı."

"En başından itibaren çok zorladım ve yarın sprint sıralama yarışı olacağı göz önüne alındığında 12. sıra, yarışa başlamak için gayet iyi bir pozisyon. Yarış şartlarında daha rekabetçi olacağımızı umuyorum. Bu yüzden oldukça iyimserim."

Vettel şunları ekledi: "Şu ana kadar ritim gayet iyi. Aslında kendimi çok rahat hissettim. Sadece dediğim gibi, diğerleri bizim için biraz fazla hızlıydı. Umarım yarışta daha rekabetçi oluruz. Bu konuda gayet iyimserim."

"İyi bir ilk tur geçirmek istiyoruz. Fırsat varsa bir veya iki sıra yükselip, pazar günü için iyi bir pozisyona gelmeye çalışacağız."

Aston Martin son iki yarışta Vettel'le puan almayı başarmıştı ve bu yüzden Brezilya'ya ümitli şekilde gelmişti.

Diğer taraftar Lance Stroll, ilk bölümde elendi ve sinirden direksiyonuna vururken ekranlara geldi.

Seansın ardından konuşan Stroll şöyle dedi: "Sıralama turları sonucu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bugün aracın dengesinden yeterince memnun değildim ve bunun, sonuca yansıdığını düşünüyorum. Fakat bu hafta sonu sprint sıralama yarışı olacağı için, ön tarafta mücadele etme şansımız var. Eğer işleri biraz toparlayabilirsek, pazar günü daha iyi bir pozisyondan başlayabiliriz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images