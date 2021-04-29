Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

Aston Martin, bu sezona bekledikleri kadar iyi başlamadı ve takımın genç pilotu Lance Stroll toplamda beş puan almayı başarsa da, deneyimli pilot Sebastian Vettel, iki yarışta da puan barajına giremedi.

Bu hafta sonu 2021 sezonunun üçüncü yarışı olan Portekiz Grand Prix'si gerçekleştirilecek ve bu yarıştan önce yapılan basın toplantısında konuşan dört kez Dünya Şampiyonu Vettel, çeşitli konular hakkında sorulara cevap verdi.

Hem Imola'da, hem deBahreyn'de çok iyi yarışlar çıkaramayan Alman pilota, Emilia Romagna Grand Prix'sinde, Bahreyn'e kıyasla daha mı mutlu olduğu soruldu. Vettel, ise Imola'da, genelde daha iyi bir hissiyatın olduğunu söyledi.

‘’Birkaç küçük parça ekledik ve bu ileriye dönük bir adım. Ancak dürüst olmak gerekirse, önemli olan aracın hissiyatı ve tüm prosedürleri en iyi şekilde kavramak. Araçla yapılan kilometre de önemli.''

''Yarışın başlama şekli çok ideal değildi ve sonrasında da bu pozisyondan kurtulmak zordu ancak Imola’da, genelde daha iyi bir hissiyat vardı. Umarım bu hafta sonu, temiz bir yarış çıkarırız.’’

Araçtan neleri daha fazla ve neleri daha az beklediği sorulan Vettel, daha fazla performans ve daha az problem istediğini söyledi.

‘’Daha fazla performans istiyorum. Daha fazla performans ve daha fazla güç. Aslında güç bakımından oldukça mutluyuz ancak performans açısından, henüz orada olduğumuzu düşünmüyoruz ve bir şeyden daha fazla istediğini söylemek kolaydır.''

''Birkaç problemimiz var. Umarım daha az problemimiz olur ve sorunsuz bir yarış geçiririz.’’

Dört kez dünya şampiyonu, yeni takımında araca alışma sürecinde hâlâ biraz zamana ihtiyacı olduğunu da ekledi.

‘’Bence birazı zamanla geliyor, bu yüzden pist üstünde daha fazla zamana ihtiyacım var.’’

‘’Ancak hâlâ önümüzde birçok yarış var ve sadece yarışmak da yardımcı olacaktır, bence araçtaki zamanımızı iyi harcıyoruz.’’

Bunun uzun vadeli bir proje olduğu, bu yüzden 2021'de rahat olup olmadığı sorulan Vettel, ‘’Bu her zaman önemli ve açıkça görüldüğü üzere, bu yıl olmak istediğimiz pozisyonda değiliz. Ancak bu meydan okumayı kabul ediyoruz ve olabildiğince hızlı şekilde iyi hale dönemeye çalışıyoruz.’’

‘’’İlk iki yarışta, nerede olduğum ve nerede olduğumuz konusunda doğru bir izlenime sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, araçta yaptığım her kilometre bana yardımcı oluyor bu yüzden önümüzdeki yarışları merak ediyorum.’’

‘’Sezonun ortasında, sezon sonunda veya önümüzdeki sezon nerede olduğumuzu söyleyip, kestirip atmak istemiyorum.’’ yanıtını verdi.

George Russell ve Valtteri Bottas'ın geçen hafta geçirdiği kazadan sonra Russell'ın yaptığı davranışlar hakkındaki yorumları ve taraftarların ne görmek istediği sorulan dört kez dünya şampiyonu, duygularda inişler ve çıkışlar olabileceğinden ancak kimsenin, herkesi tatmin edemeyeceğini söyledi.

Vettel, ‘’Öncelikle, duygular iki yönlüdür, hem olumlu hem de olumsuzlardır. Zaten böyle olmasalar, duygu diye bir şey olmazdı. Bu duyguların sadece tek yönlü hareket edebileceğini düşünmüyorum. İnişler olmazsa, çıkışlar da olmaz ve aynı şekilde tam tersi de geçerli. Olayı çok fazla görmedim ve bir şey söylemek benim haddim değil.’’

‘’Asıl soru, insanların ne istediği. Çünkü bir tarafta duygular var, diğer tarafta da, bu duyguları beğenmedikleri durumda ‘bunu nasıl yaparsın, bu ne cüret’ diyenler var. Yani, işin sırrı şu ki, herkesi tatmin edemezsiniz ve kendiniz olmalısınız.’’

‘’Pistte yaptığımız hareketlerimizin bir sınırı var ve belki de pist dışındakilerin de var. Ancak bunun hakkında o kadar çok endişelenmemelisiniz. Şimdilerde, herkesin bir fikri var ve insanlar bunun hakkında yazmak ve okumak istiyor.’' dedi.

Algarve pisti çok inişli çıkışlı bir pist ve bu pist, kimileri tarafından adeta bir ''roller-coaster''a benzetiliyor. Vettel'e roller-coaster'lardan keyif alıp almadığı soruldu ve Alman pilotun cevabı şöyle oldu: ‘’Aslına evet, roller-coaster’lara bayılırım. Bu eğlenceli bir pist. Kesinlikle normalden çok inişli ve çıkışlı. Geçtiğimiz yıl herkes çok keyif aldı, yani buraya geri dönmek güzel.''

''Bu, herkesin biraz roller-coaster moduna girmesi gereken bir pist. Umarım yarın iyi işler çıkaracağız ve hafta sonunun kalanına iyi hazırlanacağız. Bu harika bir pist.’’

Son olarak da, birlikte katıldıkları basın toplantısında hem Russell'a hem de Vettel'e yöneltilen bir çocuk taraftar sorusu vardı. ''Daha yeni kartinge başladım, benim gibi bir kız çocuğu F1 sürücüsü olabilir mi?'' sorusunu iki pilot da yanıtladı.

Russell, ‘’Kesinlikle, eğer yeterince çabalarsan, kimseyi durduran hiçbir şey yok. Elinde olanın hepsini ver ve herkes kadar senin de fırsatın olacaktır. Zorlamaya ve çalışmaya devam et.’’ dedi.

Vettel ise şöyle bir cevap verdi: ‘’Kız çocuğunun yüzünde bir gülümseme vardı ve yarışmaya başlamış olmaktan çok gururlu duruyordu. Bundan keyif alıyor gibiydi. Bence bu, asıl önemli olan şey. Diğer önemli olan şey ise, yürüdüğün yolda erkekleri çok dinleme. Sadece kendi işine bak.’’