Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş olabilir!

Sebastian Vettel, 2014'te Red Bull'da geçirdiği zorlu yılın ardından Ferrari'ye katılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte hem iyi hem de kötü yarışlar çıkarmıştı.

Vettel, başlangıçta üç yıllık bir anlaşma yapmıştı ve daha sonra ikinci bir üç yıllık anlaşma daha yapmıştı. Bu anlaşma, Sergio Marchionne döneminde yapıldı.

Her iki anlaşmada da yıllık 35 ile 40 milyon dolar kazanıyordu. Ancak Charles Leclerc'in takıma gelişi ile Vettel'in yaşadığı sorunlar ya da yaptığı hatalar, Alman pilotun takım içerisindeki gücü azaldı.

Şu anda Ferrari ve Vettel, yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştiriyorlar.

Başlangıçta Vettel ve Ferrari arasındaki görüşmelerin çabucak biteceği, tarafların yeniden anlaşacağı düşünülüyordu.

Ancak Motorsport.com İtalya'nın haberine göre görüşmeler çıkmaza doğru sürüklendi.

Tarafların katı pozisyonu görüşmeleri olumsuz etkiledi

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre taraflar birden fazla konuda anlaşmaya varamadılar.

Bunlardan en önemlisi sözleşmenin süresiydi. Ferrari, Vettel'e bir yıllık sözleşme önerdi. Ancak Vettel iki yıllık sözleşmede diretti.

İki taraf da isteklerinde direttiği zaman sonucun ne olacağı hayal edilebilir. Öyle de olmuş gibi görünüyor çünkü sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi.

Ferrari'nin elinde Charles Leclerc gibi bir koz olduğu için görüşmelerde sağlam kalıyor ancak Vettel kariyerinde ilk kez çok daha rahatsız bir pozisyonda.

2014'te Daniel Ricciardo karşısında zorlu bir yıl geçirmiş ve benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Ferrari kendisine teklif yaptı ve sorun her açıdan zekice çözüldü.

Ancak durum artık böyle değil.

Vettel için masada olan teklif hem ekonomik hem de sözleşme süresi anlamında beklentisinin çok altında ve bu yüzden durumun kendisi için hiç de kolay olmadığı görülüyor.

Ferrari, 2018 İtalya GP öncesinde duygusallığı bir kenara bırakarak Kimi Raikkonen ile yollarını ayırdı ve yerine Charles Leclerc'i geçirerek her zaman geleceğe bakan bir şirket olarak en iyi seçimi yaptı.

Vettel'in mevcut durumu, Raikkonen'in 1.5 yıl önceki durumuna benzemiyor. Ama Sergio Marchionne hayattayken 2017 yılında yaptığı sözleşmedeki kadar güçlü bir pozisyonda da değil.

Roberto Chinchero'nun özel haberine göre, tüm bunlar yüzünden Ferrari ve Vettel arasındaki hikaye, mutlu son ile bitmeyecek gibi görünüyor. Durum tamamen rakam ve gurur meselesi.

Daha önce belirtildiği üzere şu anda Ferrari'nin elinde alternatif sıkıntısı yok. Ancak mevcut sürücü pazarında, dört kez dünya şampiyonu Vettel profilinde bir sürücüyle anlaşma fırsatları yok gibi görünüyor. Bu, geri adım atmak için iyi bir neden olabilir. Ancak zaman tükeniyor çünkü B planlarının da anlaşmak için bir son tarihleri var.

Haberde yer almasa bile Ferrari'nin B planının Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz olduğu düşünülüyor.