Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
204 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş olabilir!

paylaşım
yorumlar
Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş olabilir!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 May 2020 13:05

Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından Sebastian Vettel'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor çünkü taraflar yeni sözleşme görüşmelerinde orta yolu bulmaktan çok uzaklar.

Sebastian Vettel, 2014'te Red Bull'da geçirdiği zorlu yılın ardından Ferrari'ye katılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte hem iyi hem de kötü yarışlar çıkarmıştı.

Vettel, başlangıçta üç yıllık bir anlaşma yapmıştı ve daha sonra ikinci bir üç yıllık anlaşma daha yapmıştı. Bu anlaşma, Sergio Marchionne döneminde yapıldı.

Her iki anlaşmada da yıllık 35 ile 40 milyon dolar kazanıyordu. Ancak Charles Leclerc'in takıma gelişi ile Vettel'in yaşadığı sorunlar ya da yaptığı hatalar,  Alman pilotun takım içerisindeki gücü azaldı.

Şu anda Ferrari ve Vettel, yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştiriyorlar.

Başlangıçta Vettel ve Ferrari arasındaki görüşmelerin çabucak biteceği, tarafların yeniden anlaşacağı düşünülüyordu.

Ancak Motorsport.com İtalya'nın haberine göre görüşmeler çıkmaza doğru sürüklendi.

Tarafların katı pozisyonu görüşmeleri olumsuz etkiledi

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre taraflar birden fazla konuda anlaşmaya varamadılar.

Bunlardan en önemlisi sözleşmenin süresiydi. Ferrari, Vettel'e bir yıllık sözleşme önerdi. Ancak Vettel iki yıllık sözleşmede diretti.

İki taraf da isteklerinde direttiği zaman sonucun ne olacağı hayal edilebilir. Öyle de olmuş gibi görünüyor çünkü sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi.

Ferrari'nin elinde Charles Leclerc gibi bir koz olduğu için görüşmelerde sağlam kalıyor ancak Vettel kariyerinde ilk kez çok daha rahatsız bir pozisyonda.

2014'te Daniel Ricciardo karşısında zorlu bir yıl geçirmiş ve benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Ferrari kendisine teklif yaptı ve sorun her açıdan zekice çözüldü.

Ancak durum artık böyle değil.

Vettel için masada olan teklif hem ekonomik hem de sözleşme süresi anlamında beklentisinin çok altında ve bu yüzden durumun kendisi için hiç de kolay olmadığı görülüyor.

Ferrari, 2018 İtalya GP öncesinde duygusallığı bir kenara bırakarak Kimi Raikkonen ile yollarını ayırdı ve yerine Charles Leclerc'i geçirerek her zaman geleceğe bakan bir şirket olarak en iyi seçimi yaptı.

Vettel'in mevcut durumu, Raikkonen'in 1.5 yıl önceki durumuna benzemiyor. Ama Sergio Marchionne hayattayken 2017 yılında yaptığı sözleşmedeki kadar güçlü bir pozisyonda da değil.

Roberto Chinchero'nun özel haberine göre, tüm bunlar yüzünden Ferrari ve Vettel arasındaki hikaye, mutlu son ile bitmeyecek gibi görünüyor. Durum tamamen rakam ve gurur meselesi.

Daha önce belirtildiği üzere şu anda Ferrari'nin elinde alternatif sıkıntısı yok. Ancak mevcut sürücü pazarında, dört kez dünya şampiyonu Vettel profilinde bir sürücüyle anlaşma fırsatları yok gibi görünüyor. Bu, geri adım atmak için iyi bir neden olabilir. Ancak zaman tükeniyor çünkü B planlarının da anlaşmak için bir son tarihleri var.

Haberde yer almasa bile Ferrari'nin B planının Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz olduğu düşünülüyor.

Sonraki haber
Alonso, kendi F1 takımını kurmayacak

Önceki haber

Alonso, kendi F1 takımını kurmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
57 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
17:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
21:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
18:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
21:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
21:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 kararını veren Alonso: "Yakında açıklayacağım"

2
Formula 1

Alonso, kendi F1 takımını kurmayacak

2s
3
WRC

WRC'nin düzenlediği" tüm zamanların en iyi ralli pilotu" oylamasını Sainz kazandı

1s
4
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

5
Formula 1

2012 İtalya Grand Prix -Canlı

Son Videolar

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş olabilir!
F1

Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş olabilir!

Alonso, kendi F1 takımını kurmayacak
F1

Alonso, kendi F1 takımını kurmayacak

Ferrari, F1'deki kaybın kısa süreli olmasını umuyor
F1

Ferrari, F1'deki kaybın kısa süreli olmasını umuyor

Brown: "F1, IndyCar'daki rekabeti hedeflemeli"
F1

Brown: "F1, IndyCar'daki rekabeti hedeflemeli"

2021 kararını veren Alonso: "Yakında açıklayacağım"
F1

2021 kararını veren Alonso: "Yakında açıklayacağım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.