Vettel: "İklim krizi, F1'de yarışmayı sorgulamama neden oluyor"

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Dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel, perşembe gecesi bir dizi güncel siyasi ve küresel meseleyi konuşmak üzere İngiliz televizyon programı Question Time'a konuk oldu.

Vettel son yıllarda dünyanın karşı karşıya olduğu iklim sorunlarına ek olarak, LGBTQ+ hakları ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi önemli sosyal ya da politik konularda motor sporları içerisindeki önemli seslerden birisi oldu.

Programda Vettel, ülkesi Almanya'nın Rus enerjisine olan bağımlılığına dikkat çekti ve ülkelerin tek bir enerji tedarikçisine bağımlı olmamasının önemine vurgu yaptı. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Almanya bu açıdan zor bir durum içerisinde.

Programın sunucusu, Vettel'e "benzin kullanılan" bir sporda yer aldığını hatırlattığı esnada, seyirciler arasında gülüşmeler yaşandı.

Savunduğu şeyler göz önüne alındığında F1'de yarışmasının kendisini "ikiyüzlü" yapıp yapmayacağı sorusuna Vettel, "Öyle ve gülmekte de haklısınız çünkü her gün kendime sorduğum sorular var,"

"Başta enerji, enerji bağımlılığı ve gelecekte izleyeceğimiz yol olmak üzere, gelecek hakkında çok endişeliyim."

"Enerji açısından bağımsız olmalıyız ve bu mümkün çünkü çözümler zaten var."

"Rüzgâr enerjisiyle olduğu kadar güneşle de daha fazla enerji üretmek mümkün.” cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel, F1'de yarışarak dünyayı gezmek zorunda olup olmadığını düzenli olarak kendisine sorduğunu söylüyor.

Vettel, "Bazı şeyler benim kontrolüm altında ama bazı şeyler değil."

"Araç kullanmak benim tutkum ve bunu yapmayı seviyorum. Araca her bindiğimde orada olmaktan keyif alıyorum."

"Araçtan her indiğimde ise 'Bu yapmamız gereken bir şey mi? Dünyayı dolaşıp kaynaklarımızı boşa mı harcıyoruz?' diye düşünüyorum. Fakat bir yandan da insanlara eğlence sunuyoruz." dedi.

Fakat Vettel, F1'in bir eğlence kaynağı olduğunu ve insanların eğlenecek bir şeyleri olmadığı takdirde "muhtemelen delireceğini" söyledi.

Vettel, "Kendime çok soru soruyorum. Daha iyisini yapabileceğimi bildiğim için pek çok şey yapıyorum."

"Mesela her seferinde uçağa binmek zorunda mıyım? Hayır, araçla gidebiliyorsam gerek yok. Yani bazı şeyler üzerinde kontrolüm var ama diğer bana bağlı değil.” değil.

Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: JMD Jens Munser Designs