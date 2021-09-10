Vettel ikinci sprint yarışı öncesi heyecanlı

İlki Silverstone’da tamamlanan sprint yarışı için sürücülerden olumlu dönüşler alınmıştı, ikinci sprint yarışı da önümüzdeki hafta Vettel’in altı yıl mücadele ettiği Ferrari’nin evi olan Monza’da yapılacak.

Basın toplantısında bu hafta sonu için şimdiye kadar neler düşündüğü sorulan Vettel, “Güne geç başlangıç yaptım bu yüzden oldukça rahat bir sabah geçirdim. Babamla pisti yürüdük ve bizi yüzlerce olmasa da onlarca fan bekliyordu. Bence Monza tüm sürücüler için harika bir yer.”

“Burası özel bir pist ve tabii ki geçtiğimiz yıllarda benim için daha da önemliydi. Ancak burası her zaman, hatıralarından dolayı ayrı bir yere sahip olacak.

“Yıllar önce ilk galibiyetimi burada almıştım, bu yüzden beni hâlâ buraya bağlayan çok fazla şey var.” diye ekledi.

Charles[Leclerc], bu hafta sonu kendi evlerinde yapacakları yarışın Ferrari için en zorlu pistlerden biri olduğunu söylemişti.

Monza’nın Aston Martin için nasıl geçeceği Vettel’e soruldu.

Vettel, “Yere basma gücünün en az olduğu pist burası ve diğer pistlere kıyasla aracın ayarları burada farklı yapılıyor, bu yüzden bir şey söylemek zor.” dedi.

Cuma günü yapılacak tek antrenman seansının ardından takımlar, Cumartesi günü 100 kilometrelik sprint yarışının gridini belirleyecek sıralama turlarına katılacak.

“Sıralama turları öncesi sadece bir antrenman seansı yapabileceğiz. Bence Cumartesi günü kısa bir yarış yapmak heyecan verici olacak ve nasıl gideceğimize bakacağız.

“Bulunduğumuz orta bölümde, özellikle Alpine ve AlphaTauri ile kafa kafayayız ve asıl zorlayıcı olan da bu. Umuyorum ki yarın güzel bir başlangıç yaparız ve aracın ayarlarıyla çok fazla oynamamıza gerek kalmadan hafta sonunun keyfini çıkarırız.” diye ekledi.

Sezonun, Silverstone’da yapılan ilk Sprint yarışını sekizincilikle tamamlayan Vettel ikinci F1 Sprint yarışı için: “Geçtiğimiz Sprint yarışı bizim için güzel geçmişti ve eğlenceliydi. Yine de nasıl gideceğine göre bakacağız ama Cuma gününü daha yoğun geçireceğiz, bunun da güzel olduğunu düşünüyorum.

“Ayrıca burası geçme şansının olduğu bir yer. Bu yüzden iki kez start alarak ilk viraja gelecek olmayı iple çekiyorum.” yorumunda bulundu.

Çeviri: Aybike Simay Erden

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images