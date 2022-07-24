Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"

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Sebastian Vettel, Fransa GP'de güvenlik aracı pistteyken pite en geç gelen isimlerden birisiydi ve bundan ötürü gerilere düştü.

Yarışın son bölümünde iyi bir yükselişle puan barajına yaklaşan Alman pilot, son virajda takım arkadaşını geçmeye çalışırken Kanadalı sürücüyle ufak bir temas da yaşadı.

Sonunda Lance Stroll 10. olurken, Vettel 11. oldu ve hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından konuşan Vettel, şöyle dedi: "Bence kötü bir gündü. Tüm yarışı trafikte geçirdim fakat gridin ortasından başladığınızda, bunun olacağını tahmin edebilirsiniz."

"Son turda Lance'i geçme şansım vardı, biraz daha hızlıydım ama bunu yapmam takım için hiçbir şeyi değiştirmezdi."

Stroll ile son tur olayı sorulduğunda Vettel, "Aradaki farkı daha önce de kapatmıştım. Sanırım daha hızlıydım fakat önemi yok. Takım için değişen bir şey yok."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bugün ihtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti ancak buna hiç sahip olmadım. Elbette kazanacak hızda değildik ama daha hızlı olabilirdik ve muhtemelen daha iyi bir yarış geçirebilirdik."

"Pit stopa gelirsek, sanırım en son pit stop bendim. Yani buna bakmamız gerekiyor." dedi.

Stroll'ün kendisine karşı fren testi yapıp yapmadığı sorusuna Vettel, "Hızlanmadan önce yeniden fren yapıyor gibiydi. Bu da beni biraz şaşırttı ve sonra da momentum kaybettim."

"Fakat az önce de dediğim gibi takımın aldığı puan aynı, yani bu fark yaratmıyor." cevabını verdi.

Neden pite alınan son isim olduğu sorusuna, "Ben de bilmiyorum." yanıtını veren Vettel, aracın genel performansıyla ilgili şunları ekledi: "Olabildiğince mutluyum. Yarış boyunca iyi bir ilerleme kaydettik. Pit stoplarda dengeyi biraz geliştirdik, yani evet mutluyum. Dün Williams ile aynı hızda olduğumuz düşünülürse, sanırım yarışta biraz hızlandık."