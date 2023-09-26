Prime'a abone ol
Önceki / Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş! Sonraki / Ocon: "Takımın yer değişikliği kuralı her zaman aynıydı"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Vettel için WEC iddiası!

Sebastian Vettel'in JOTA ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na geçiş yapabileceği iddia edildi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Four times world champion Sebastian Vettel

Sebastian Vettel motor sporlarına geri dönmeyi düşünüyor fakat planlarının içerisinde Formula 1 yok. Şu anda, dayanıklılık yarışlarına geçme ve İngiliz Jota takımının bir parçası olarak WEC'te yer alma teklifini değerlendiriyor. Her şey plana göre giderse Jenson Button ve Robert Kubica'nın takım arkadaşı olabilir.

Auto Motor und Sport'a göre Jota, 2024 yılında sahip olacağı hibrit Porsche araçlarından birinde tamamen "yıldız" isimler olmasını istiyor ve dört kez dünya şampiyonu Vettel'e şimdiden bir teklifte bulunuldu.

Vettel henüz kararını vermemiş olsa da, çeşitli etkinliklere katılmasından da belli olduğu üzere, yarışları özlemiş gibi görünüyor. 

Geçtiğimiz hafta sonu Suzuka'daydı ve yarışları özlediğini kabul etti ancak F1'e dönüşle ilgili net bir şey söylemedi.

Vettel, "Geleceğimle alakalı hiçbir şey imzalanmadı ya da kararlaştırılmadı."

"Eğer bir noktada yarışmadan yapamayacağımı fark edersem, tekrar direksiyon başına geçeceğim." dedi.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jota, bu yıl WEC'te Belçikalı WRT takımı için LMP2 kategorisinde yarışan ve sezonun bitimine bir yarış kala şampiyona liderliğini sürdüren Robert Kubica ile görüşmelere başladı.

Polonyalı sürücü, daha güçlü bir aracın direksiyonuna geçmeye sıcak bakıyor, zira gelecek sezon WEC'te sadece iki sınıf kalacak: LMH ve GT3.

Ancak söylentilere göre Jenson Button da WEC'te tam sezon geçirmeyi düşünüyor. Bundan ötürü söylentilere göre JOTA ile ön görüşmeler yapmakla kalmadı, iddiaya göre bir sözleşme bile imzaladı.

WEC takımlarıyla görüşmeler yapan sürücüler arasında Felipe Drugovich ve Mick Schumacher de var. 

WEC'teki resmi testler Kasım ayında yapılacak ve Jota'nın Vettel'i burada piste çıkarması planlanıyor.

paylaşım
yorumlar

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Ocon: "Takımın yer değişikliği kuralı her zaman aynıydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

Formula 1

Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım" Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

2024 MotoGP takvimi açıklandı!

2024 MotoGP takvimi açıklandı!

MotoGP

2024 MotoGP takvimi açıklandı! 2024 MotoGP takvimi açıklandı!

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Formula 1
Japonya GP

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var" Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

F1 Formula 1

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

F1 Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

F1 Formula 1

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol