Vettel için WEC iddiası!

Sebastian Vettel motor sporlarına geri dönmeyi düşünüyor fakat planlarının içerisinde Formula 1 yok. Şu anda, dayanıklılık yarışlarına geçme ve İngiliz Jota takımının bir parçası olarak WEC'te yer alma teklifini değerlendiriyor. Her şey plana göre giderse Jenson Button ve Robert Kubica'nın takım arkadaşı olabilir.

Auto Motor und Sport'a göre Jota, 2024 yılında sahip olacağı hibrit Porsche araçlarından birinde tamamen "yıldız" isimler olmasını istiyor ve dört kez dünya şampiyonu Vettel'e şimdiden bir teklifte bulunuldu.

Vettel henüz kararını vermemiş olsa da, çeşitli etkinliklere katılmasından da belli olduğu üzere, yarışları özlemiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Suzuka'daydı ve yarışları özlediğini kabul etti ancak F1'e dönüşle ilgili net bir şey söylemedi.

Vettel, "Geleceğimle alakalı hiçbir şey imzalanmadı ya da kararlaştırılmadı."

"Eğer bir noktada yarışmadan yapamayacağımı fark edersem, tekrar direksiyon başına geçeceğim." dedi.

Sebastian Vettel Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jota, bu yıl WEC'te Belçikalı WRT takımı için LMP2 kategorisinde yarışan ve sezonun bitimine bir yarış kala şampiyona liderliğini sürdüren Robert Kubica ile görüşmelere başladı.

Polonyalı sürücü, daha güçlü bir aracın direksiyonuna geçmeye sıcak bakıyor, zira gelecek sezon WEC'te sadece iki sınıf kalacak: LMH ve GT3.

Ancak söylentilere göre Jenson Button da WEC'te tam sezon geçirmeyi düşünüyor. Bundan ötürü söylentilere göre JOTA ile ön görüşmeler yapmakla kalmadı, iddiaya göre bir sözleşme bile imzaladı.

WEC takımlarıyla görüşmeler yapan sürücüler arasında Felipe Drugovich ve Mick Schumacher de var.

WEC'teki resmi testler Kasım ayında yapılacak ve Jota'nın Vettel'i burada piste çıkarması planlanıyor.