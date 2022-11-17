Vettel için özel kask tasarlayan Alonso: "Onu özleyeceğim"

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Fernando Alonso, kariyerinin büyük bir kısmında Sebastian Vettel'le aynı gridi paylaştı ve hem 2010 hem de 2012'de, son yarışa kadar Alman pilotla savaştı.

İkili zaman zaman pist üstünde sert mücadelelere giriştiler fakat son yıllarda artık daha iyi anlaştıkları görülebiliyordu.

Bu hafta sonu Vettel, F1'deki son yarışına çıkacak ve Alonso, Alman pilotla dostluğu onuruna özel bir kask tasarladı.

Helmet of Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Fernando Alonso

Alonso kask tasarımını Instagram üzerinden tanıtıp, "Danke Seb. Seninle pisti son kez paylaşıyorum. Bu duygusal ve üzücü olacak ama bir sonraki macerandan her şeyin en iyi şekilde gitmesini diliyorum." yazdı.

Alonso bugünkü basın toplantısında da Vettel'i özleyeceğini söylemişti.

Alonso, "Gelecek sezonun ilk yarışında Sebastian'ı gridde görememek garip olacak."

"15 yıl boyunca pek çok ortak anımız oldu. Bazen şampiyonluk için, bazen de Japonya'da olduğu gibi yedincilik için mücadele ettik."

"Sebastian ile savaşmayı seviyordum. Birbirimize çok saygı duyuyoruz. Bir bakıma benim kariyerim Sebastian'la, onun kariyeri de benimkiyle bağlantılı. Onu özleyeceğim." dedi.

Helmet of Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Fernando Alonso Helmet of Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Fernando Alonso

Alonso, Vettel'in gelecekte Formula 1'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili yorumlara değindi ve bunu kendisiyle karşılaştırdı.

Alonso, "Şu anda duygularının nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat 2018'de, aracımın ön kanadında dahi 'Sonra görüşürüz' yazıyordu, yani bu bir veda değildi."

"Bir bakıma kafamda her zaman 2021 kuralları vardı, geri dönmek için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm."

"Ayırca ayrılırken kafamda farklı hedefler vardı. Artık kafam Formula 1'de değildi."

"Fakat ben Formula 1'i seviyorum ve yeni kurallarının dönüş için harika bir fırsat olduğunu düşündüm." dedi.