Vettel için "McLaren ile görüştü" iddiası!

Sebastian Vettel, 2009-14 yılları arasında Red Bull ile yarışırken, 2015'ten bu yana Ferrari için mücadele ediyor.

Şu anda dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, 2019'da zor bir sezonu geride bıraktı ve 2020 yılı sonunda bitecek anlaşmasını uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini koruyor.

Vettel'in adı 2021 için Red Bull'la anılıyor ama aynı zamanda emekli olacağı da konuşuluyor.

Son haftalarda Vettel'in yerini Lewis Hamilton'ın alacağı, Mercedes'in ise Hamilton'dan boşalan koltuğa Max Verstappen'i geçireceği iddia ediliyor.

Fakat İspanyol Marca gazetesinden bugün çarpıcı bir iddia geldi.

Habere göre Vettel, McLaren Formula 1'in takım patronu Andreas Seidl ile 2021 yarış koltuğu için temasa geçti.

Alman pilot 2006'da test pilotu olarak BMW'de yer aldı ve o dönem Seidl takım içerisinde bir mühendisti. O zamandan bu yana ikilinin temasları sürüyor.

McLaren'ın gelişen araçlardan birisine sahip olması ve Mercedes motoruna geçecek olması, McLaren'ı Vettel için cazip seçeneklerden birisi yapıyor.

Ayrıca McLaren, maddi anlamda sıkıntı yaşayan bir takım değil ve Vettel'e istediği maaşı verebilir.

Eğer Vettel gelirse, Carlos Sainz ya da Lando Norris'ten birisi takımdan ayrılmak zorunda kalacak. Her ikisinin de sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor.

Vettel'in McLaren'la görüşerek olası seçeneklerini düşündüğü tahmin ediliyor.

Mercedes motoruna geçecek McLaren'a ilgi gösteren tek pilot Vettel değil.

Aynı haberde geçen yılın sonunda McLaren yerine Renault'yu seçen Daniel Ricciardo'nun 2021'de McLaren'ı da seçenekleri arasında tuttuğuna yer verildi.