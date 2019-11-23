Vettel: “Hulkenberg’in gidişi, F1’de bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor”
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Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg’in 2021’de Formula 1’e dönmesini istediğini ve vatandaşının ayrılışının, F1’de bir şeylerin yanlış olduğunu gösterdiğini söyledi.
Hulkenberg, Renault’nun 2020 için Esteban Ocon’la anlaşmasıyla beraber koltuksuz kalmıştı.
Alman sürücünün ismi Haas ve Alfa Romeo ile anılsa da her iki takım da sürücü kadrosunu korumayı tercih etti.
Vettel, Hulkenberg’in kalibresinde bir sürücünün koltuk bulamadığı F1’de bazı şeylerin yanlış olduğunu söyledi.
Vettel, “Bu gerçekten garip, çünkü Nico’yu uzun zamandır tanıyorum. Çocukluğumuzdan beri birbirimize karşı yarıştık.”
“Hulkenberg gibi birinin seneye koltuksuz kalması biraz acı olacak.”
“Bu, F1’de bir şeylerin düzgün çalışmadığını gösteriyor.”
“Umarım kısa süre içinde geri döner. Burada olmak için potansiyeli var ve uzun süre boyunca F1’deki tek Alman sürücü olmak istemiyorum.” şeklinde konuştu.
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Vettel: “Hulkenberg’in gidişi, F1’de bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor”
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