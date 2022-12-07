Vettel: "Hulkenberg hızlı bir pilot"
Sebastian Vettel, Mick Schumacher ayrılsa dahi Nico Hulkenberg'in dönüşünden memnun görünüyor.
Mick Schumacher, uzun süren değerlendirme sürecinin ardından 2023 Haas koltuğuna oturma şansını kaybetti ve yeni sezonda koltuksuz kalacak.
Bu süreçte Mick'in koltuğunu kaybetmesinden ziyade yerini alacak isim konuşuluyordu. Yıl boyunca çok sayıda ismin koltuk için adı geçti ve sonunda 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'in bu fırsata sahip olacağı açıklandı.
Hulkenberg, tecrübeli bir pilot olsa dahi 2019'dan beri tam zamanlı olarak yarışmıyor. Kariyeri boyunca tek bir podyum dahi alamayan Alman pilot, son üç yılı yedek pilot olarak geçirdi.
Ancak Haas, hızdan ziyade araç gelişimine önem veriyor ve Gunther Steiner, Mick'in potansiyeli olduğunu kabul etse de, bunu beklemek için yeterli vakitleri olmadığını söylüyor.
Mick'in koltuğunu kaybetmesi yakın arkadaşı Sebastian Vettel'i üzse de, en azından Hulkenberg için mutlu görünüyor.
Formule1.nl'ye konuşan Vettel, "Mick ile gerçekten çok yakınım, bu yüzden üzülüyorum fakat Nico büyük potansiyele sahip sürücülerden biri."
"Araca ne zaman geçse bunu gösterdi ve belki de doğru zamanda doğru araçta değildi."
"Bu hepimizin başına gelebilir. Bu benim başıma da gelebilirdi ve kariyerim biraz farklı olabilirdi." dedi.
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