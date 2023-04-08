Vettel, hobilerine vakit ayırabildiği yeni hayatından memnun

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Uzun ve başarılı Formula 1 kariyerine geçen sezon nokta koyan Vettel, artık yarışları televizyon başından takip ediyor olsa da hayatında yarışmak dışında da yeni bir sayfa açmış vaziyette.

Geçtiğimiz aylarda tüm ailesiyle İskandinavya turuna çıkan ve bu kapsamda 6.000 kilometre civarı mesafe kat eden Vettel için bir diğer önemli konu da çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla birtakım projelerde yer almak.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği tarafından desteklenen BioBienenenApfel projesinin konferansında söz alan Vettel, "Kendimi çok mutlu hissediyorum, nitekim arıcılık ve çiçekçilik gibi şeyler de dahil olmak üzere yapmak istediğim her şeye daha fazla zaman ayırabiliyorum."

"İsviçre'deki evimde kalp şeklinde bir çiçek çayırım var. Çiçek açtığı ve arıların vızıldadığı zamanlar gerçekten çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Konferansın yanı sıra Alman kanalı RTL'e de röportaj veren Vettel, çevre aktivistlerinin tartışmalı taktiklerini tam olarak doğru bulmadığını söyledi.

Vettel, "Kendinizi bir yere zincirlemenin doğru olup olmadığını tartışabilirsiniz, ancak bu riski alan bu insanlara sempati duyuyorum, çünkü bunu çaresizlikten yapıyorlar.

"Yine de, eğer birisi bu eylemler nedeniyle işe zamanında gidemiyorsa ya da acil tedavi olması gerekirken hastaneye gidemiyorsa, bunu doğru bulmam."

"Şu da unutulmamalı: günün sonunda bunun gibi eylemler bir tür yardım çığlığıdır." dedi.