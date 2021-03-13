Vettel: ''Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz''

Aston Martin Racing'in yeni ismi Vettel, sezon öncesi testlerinin bu sabahki seansında vites kutusu arızası sebebiyle sadece on tur tamamlayabilmişti.

Yeni aracını öğrenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Vettel'e, bugünkü sorunun öğrenme sürecini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: ‘’Bu, benim için yeni bir ortam. Yeni insanlar ve yeni işleyişler var. Adapte olup öğrenmeliyim ve bu biraz zaman alacaktır. Ne kadar zaman harcarsanız, o kadar iyiye gider. Bu yüzden kişi başına düşen 1.5 günün -ki bazılarına daha az düşüyor-, çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ancak geçen sezonun sonundan beri sürüş yapmadık ve ritme girmek bence bir buçuk günden fazla süreye ihtiyacımız olacak. Bizi uzun bir yıl bekliyor. Hızlıca alışmalıyız, ancak eninde sonunda pistteki zamanımızın gelişeceğine inanıyorum. Bu hepimiz için geçerli.’’

Yeni sezon öncesinde aracına adapte olmaya çalışan dört kez dünya şampiyonu, sürüş stiliyle ilgili neler düşündüğü sorulduğunda, ‘’Sürüş stilimle ilgili çok fazla açıklama yapmayacağım. Hepimizin altında araç var ve buna adapte olmalıyız, yani bu bir problem değil. Yani bu yüzden her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Hızlı bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz ve bu sezon daha uzun olacak. Kaynakları bölüştürmek de zor olacak.''

''Çok fazla meydan okuma var ve söylediğim gibi en önemlisi düzgün bir test geçirmek. Çok iyi bir sabah geçirmedik ancak daha iyi bir öğleden sonra ve yarın geçirmemizi istiyorum. Özellikle de kendim için, çünkü ritme ihtiyacım var. Bu günlerde halletmemiz gereken çok şey var. Bunlar bir sürücüyü mutlu etmek veya sürücünün pistte yeteri kadar zaman geçirmesi değil.''

''Aynı zamanda çok fazla veri var. Bu yüzden buna tam bir cevap veremiyorum. Bu aralar çok meşgulüz ancak bundan keyif alıyorum. Benim için çok fazla yenilik, yeni veri ve işleyiş var. Bazıları eskisinden daha gelişmiş, bazılarıysa daha geride. Ancak takım değiştirdiğinizde bu çok normaldir.’’ dedi.

Son olarak Aston Martin takımının yaklaşımı belirlenirken, Sebastian Vettel'in Ferrari ve Red Bull'daki tecrübelerinden yararlanıp yararlanılmadığı sorusuna, pilot şöyle cevap verdi: ‘’Bu bir karışımdı. Ancak gerçek şu ki, donanım tarafındaki değişiklikler için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden Ocak başından itibaren çalışmaya başladık. Takımın daha önceki seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyoruz, prosedürlere bakıyoruz ve farklar ortaya çıkıyor.’’

‘’Bazı şeyler aniden ortaya çıkıyor. Bazılarını da değiştirmesi aylar sürüyor.’’

‘’Bu sadece daha başlangıç ve bu aşamada onların yolundan gidiyorum. Onlar bu yılın aracıyla daha önce çalıştılar ve onlara katılıp ne yapmaları gerektiğini söyleyemem. Hepsi çok yetenekli insanlar ve takımda bir sürü yarış sever var, iyi ruhlar. Takıma katıldığım ve başladığımız için mutluyum.''