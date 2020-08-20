Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"

Formula 1'de bazı pilotlar menajere sahipken, bazıları menajere sahip değil ve görüşmeleri doğrudan kendileri yürütüyorlar.

Bu isimlerden bir tanesi de Sebastian Vettel. Alman pilot, şu anda herhangi bir menajere sahip değil ve takımlarla yaptığı görüşmeleri doğrudan kendisi yürütüyor. Ayrıca menajerlerin baktığı pek çok şeyle de kendisi ilgilenmek zorunda.

Bu, sosyal medya kullanmayan tek F1 pilotu olan Alman pilotu, diğer pilotlardan ayıran özelliklerden bir diğeri gibi görüyor.

Sky Sports ile olan röportajında Vettel şöyle yaptı: “Neden bir menajerim yok? Evet, bu güzel bir soru. Belki bazı konularda bana yardımcı olabilirdi, ama ben her zaman bir menajere sahip olmadan çalıştım ve buna çoktan alıştım."

"Hayatın gerçeği şu ki, eğer bir şeyler ters gidiyorsa, o zaman benden başka hiç kimse durumu düzeltmekle o kadar çok ilgilenmeyecek."