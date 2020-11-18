Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"

Küçüklüğünden beri bir Ferrari taraftarı olan Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında Red Bull'la dört şampiyonluk aldı ve 2015'te İtalyan ekiple yarışmaya başladı.

Ferrari'deki dönemine çok iyi başlasa da, son yıllarda hatalar yaptı ve beklenen performansı gösterememesinden ötürü sezon sonunda Ferrari'ye veda edecek.

Vettel'in emekli olabileceği söyleniyordu ancak 33 yaşındaki sürücü, Aston Martin'le Formula 1'de yarışmaya devam etme kararı aldı.

Vettel, Maranello merkezli Ferrari'den ayrılacak olsa bile her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağını belirtti.

Corriere dello Sport gazetesine konuşan Vettel, "Çocukluğumdan beri Ferrari taraftarıyım, bugün öyleyim ve gelecekte rakip olsak bile takımın bir taraftarı olmaya devam edeceğim."

"Ferrari benim için özel. Çünkü Michael hayatımın en büyük ilham kaynağı ve öyle kalmaya devam ediyor. Onu her zaman kırmızı renklerin içerisinde gördüm."

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, Ferrari'i güzel hatırlarla hatırlayacağını söylerken, emekliliği hakkında da konuştu.

"Ferrari'yi her zaman tıpkı 2015'teki ilk yılımda olduğu gibi güzel hatırlarla hatırlayacağım. O yıl ilk yarışımda podyumdaydım ve ikinci yarışı kazandım."

"Her zaman inişler ve çıkışlar olur... Ancak bazı harika insanlarla tanıştım ve bazı gerçek arkadaşlar edindim."

"Bu yıldan sonra emekli olmayı düşündüm... Ama yine de Formula 1'e bir şeyler verebilirim".

"Bu yüzden Aston Martin’in teklifini kabul ettim. Bunu söylerken, kendimi Kimi Raikkonen gibi 40'lı yaşlarda yarışmaya devam ederken görmüyorum." dedi.