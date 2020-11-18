Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından bir Ferrari taraftarı olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Küçüklüğünden beri bir Ferrari taraftarı olan Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında Red Bull'la dört şampiyonluk aldı ve 2015'te İtalyan ekiple yarışmaya başladı.

Ferrari'deki dönemine çok iyi başlasa da, son yıllarda hatalar yaptı ve beklenen performansı gösterememesinden ötürü sezon sonunda Ferrari'ye veda edecek.

Vettel'in emekli olabileceği söyleniyordu ancak 33 yaşındaki sürücü, Aston Martin'le Formula 1'de yarışmaya devam etme kararı aldı.

Vettel, Maranello merkezli Ferrari'den ayrılacak olsa bile her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağını belirtti.

Corriere dello Sport gazetesine konuşan Vettel, "Çocukluğumdan beri Ferrari taraftarıyım, bugün öyleyim ve gelecekte rakip olsak bile takımın bir taraftarı olmaya devam edeceğim."

"Ferrari benim için özel. Çünkü Michael hayatımın en büyük ilham kaynağı ve öyle kalmaya devam ediyor. Onu her zaman kırmızı renklerin içerisinde gördüm."

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, Ferrari'i güzel hatırlarla hatırlayacağını söylerken, emekliliği hakkında da konuştu.

"Ferrari'yi her zaman tıpkı 2015'teki ilk yılımda olduğu gibi güzel hatırlarla hatırlayacağım. O yıl ilk yarışımda podyumdaydım ve ikinci yarışı kazandım."

"Her zaman inişler ve çıkışlar olur... Ancak bazı harika insanlarla tanıştım ve bazı gerçek arkadaşlar edindim."

"Bu yıldan sonra emekli olmayı düşündüm... Ama yine de Formula 1'e bir şeyler verebilirim".

"Bu yüzden Aston Martin’in teklifini kabul ettim. Bunu söylerken, kendimi Kimi Raikkonen gibi 40'lı yaşlarda yarışmaya devam ederken görmüyorum." dedi.

 
Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Önceki haber

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

Aston Martin ve Mercedes, 2021'de Güvenlik Aracı görevini paylaşabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin ve Mercedes, 2021'de Güvenlik Aracı görevini paylaşabilir

F1, Serhan Acar'in Türkiye GP anlatımını YouTube hesabından paylaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Serhan Acar'in Türkiye GP anlatımını YouTube hesabından paylaştı

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

Son Haberler

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

1g
2
Formula 1

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

23s
3
Formula 1

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"

14 dk
4
Formula 1

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

12s
5
Formula 1

Aston Martin ve Mercedes, 2021'de Güvenlik Aracı görevini paylaşabilir

13s

Son Haberler

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"
F1

Vettel: "Her zaman bir Ferrari taraftarı olarak kalacağım"

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş
F1

Kubica, WRC'den gelen teklifi geri çevirmiş

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu
F1

Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"
F1

Ricciardo: "2020, 2016'dan beri geçirdiğim en eğlenceli sezon"

Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"
F1

Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"

Son Videolar

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
10s

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
20s

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.